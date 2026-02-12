onedio
Financial Times'ın Türk Dizi Sektörüyle İlgili Yaptığı İncelemede 'Dizi' Adıyla İlgili İlginç Detay

Financial Times'ın Türk Dizi Sektörüyle İlgili Yaptığı İncelemede 'Dizi' Adıyla İlgili İlginç Detay

dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.02.2026 - 15:38

Türk dizilerinin tüm dünyada ilgi görmesinin ardından Financial Times, Türk dizi sektörünün enflasyon karşısında yaşadığı zorluklarla ilgili bir haber yaptı. 'Yüksek enflasyon' karşısında Türk dizilerinin girdiği büyük çıkmaza yer veren Financial Times, haberde kullandığı bir kelimeyle de ayrıca dikkat çekti.

Financial Times, Türk dizilerinin enflasyon karşısında girdiği çıkmazı ele aldığı bir inceleme yayınladı.

Kapakta Veliaht dizisinden bir kareye yer veren Financial Times, Türk dizilerinin 170 ülkedeki ekranlara ulaştığını açıkladı. Yayınlanan raporda yapım maliyetlerinin saatlik 240 bin dolar eşiğini aşmış durumda olduğu belirtiliyor.

Haberin dilinde tarihçi Mehmet Kuru tarafından da yakalanan bir detay dikkat çekti.

Financial Times, yaptığı haberde Türk dizilerinden bahsederken 'TV series' ifadesini değil, 'dizi' kelimesini kullandı. Türk dizilerinin neredeyse tüm dünyada izlendiğini de düşünürsek kelimenin İngilizceye olduğu gibi geçtiğini görmek ilgi çekti.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
