onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Delikanlı Dizisinde Murat Rolüne Sürpriz İsim Geldi

Delikanlı Dizisinde Murat Rolüne Sürpriz İsim Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
12.02.2026 - 18:20

Yeni sezonun en çok konuşulan projeleri arasında yer alan Delikanlı dizisi hazırlık sürecinde bile adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Oyuncu kadrosu parça parça açıklanan yapım, her yeni transferle beklentiyi biraz daha yükseltiyor. Sete çıkış tarihi yaklaşırken ekipteki son eksik roller de netleşmeye başladı. Son olarak dizinin önemli karakterlerinden biri için karar verildi ve beklenen açıklama geldi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

OGM Pictures imzalı Delikanlı dizisi daha yayınlanmadan sektör kulislerinin en çok konuştuğu projelerden biri haline geldi.

OGM Pictures imzalı Delikanlı dizisi daha yayınlanmadan sektör kulislerinin en çok konuştuğu projelerden biri haline geldi.

Yönetmen koltuğunda başarılı işleriyle bilinen Zeynep Günay oturuyor. Dizinin başrolünde, Yalı Çapkını ile geniş kitlelere ulaşan Mert Ramazan Demir yer alıyor ve oyuncunun yeni rolü şimdiden merak ediliyor. Kadroda ek olarak Melis Sezen, Salih Bademci, Mina Demirtaş ve Erdem Adilce gibi dikkat çeken isimler başlıca rollerde.

Hikayede önemli bir yere sahip olan Murat karakteri için uzun süredir süren arayış tamamlandı.

Hikayede önemli bir yere sahip olan Murat karakteri için uzun süredir süren arayış tamamlandı.

Son değerlendirmelerin ardından rol genç oyuncu Velatnu Aydın’a emanet edildi. Murat karakterinin hikayedeki konumu oldukça çarpıcı çünkü karakter abisinin aksine yaşadığı hayata öfke duyan ve bulunduğu koşulları kabullenmeyen bir yapıya sahip. Bu yönüyle olayların gidişatını değiştirecek hamleler yapması bekleniyor. 

Dizinin çekim hazırlıkları hız kazanırken set çalışmalarının kısa süre içinde başlaması planlanıyor. Kostüm, mekan ve prova süreci eş zamanlı yürütülüyor. Proje henüz yayın tarihi açıklanmadan bile geniş bir izleyici kitlesi oluşturmuş durumda. Özellikle Mert Ramazan Demir’in yeni rolü hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın