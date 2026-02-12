Delikanlı Dizisinde Murat Rolüne Sürpriz İsim Geldi
Yeni sezonun en çok konuşulan projeleri arasında yer alan Delikanlı dizisi hazırlık sürecinde bile adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Oyuncu kadrosu parça parça açıklanan yapım, her yeni transferle beklentiyi biraz daha yükseltiyor. Sete çıkış tarihi yaklaşırken ekipteki son eksik roller de netleşmeye başladı. Son olarak dizinin önemli karakterlerinden biri için karar verildi ve beklenen açıklama geldi.
OGM Pictures imzalı Delikanlı dizisi daha yayınlanmadan sektör kulislerinin en çok konuştuğu projelerden biri haline geldi.
Hikayede önemli bir yere sahip olan Murat karakteri için uzun süredir süren arayış tamamlandı.
