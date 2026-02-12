Delikanlı Dizisinde Murat Rolüne Sürpriz İsim Geldi

Yeni sezonun en çok konuşulan projeleri arasında yer alan Delikanlı dizisi hazırlık sürecinde bile adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Oyuncu kadrosu parça parça açıklanan yapım, her yeni transferle beklentiyi biraz daha yükseltiyor. Sete çıkış tarihi yaklaşırken ekipteki son eksik roller de netleşmeye başladı. Son olarak dizinin önemli karakterlerinden biri için karar verildi ve beklenen açıklama geldi.

Kaynak: Birsen Altuntaş