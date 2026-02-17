onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
5. Bölümüyle Game of Thrones Evreninin En Yüksek Puanına Ulaşan The Knight of the Seven Kingdoms'a Yorum Yağdı

5. Bölümüyle Game of Thrones Evreninin En Yüksek Puanına Ulaşan The Knight of the Seven Kingdoms'a Yorum Yağdı

The Knight of the Seven Kingdoms
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.02.2026 - 11:21 Son Güncelleme: 17.02.2026 - 11:22

Bir zamanlar pazartesi günlerini iple çekmemize yol açan Game of Thrones'tan yıllar sonra yine aynı evrenden bir hikaye, aynı heyecanı yaşatıyor. Game of Thrones'tan 90-100 yıl öncesini anlatan The Knight of the Seven Kingdoms, ilk sezonunda fırtına gibi esiyor. 6 bölümden oluşması planlanan ve 5. bölümü yayınlanan dizi sosyal medyayı coşturdu!

Dikkat: Spoiler içerebilir.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Game of Thrones
Dizi

Game of Thrones

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Heyecanla bir dizinin yeni bölümünü beklediğimiz günler geri döndü.

Heyecanla bir dizinin yeni bölümünü beklediğimiz günler geri döndü.

Game of Thrones'taki hikayeden 90-100 yıl önce geçen The Knight of the Seven Kingdoms pazartesi günlerini iple çekmemize yol açtı. Dün yayınlanan 5. bölüm, Game of Thrones serisinin en yüksek puanlı bölümü olmayı başardı. 6. bölümüyle sezon finali yapacak dizinin üçüncü sezon onayı bile şimdiden alındı. Diziye sosyal medyada yorum yağdı.

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın