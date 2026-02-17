5. Bölümüyle Game of Thrones Evreninin En Yüksek Puanına Ulaşan The Knight of the Seven Kingdoms'a Yorum Yağdı
Bir zamanlar pazartesi günlerini iple çekmemize yol açan Game of Thrones'tan yıllar sonra yine aynı evrenden bir hikaye, aynı heyecanı yaşatıyor. Game of Thrones'tan 90-100 yıl öncesini anlatan The Knight of the Seven Kingdoms, ilk sezonunda fırtına gibi esiyor. 6 bölümden oluşması planlanan ve 5. bölümü yayınlanan dizi sosyal medyayı coşturdu!
Dikkat: Spoiler içerebilir.
Heyecanla bir dizinin yeni bölümünü beklediğimiz günler geri döndü.
