onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
The Godfather (Baba), Apocalypse Now Gibi Filmlerin Efsanevi Yıldızı Robert Duvall Hayatını Kaybetti

The Godfather (Baba), Apocalypse Now Gibi Filmlerin Efsanevi Yıldızı Robert Duvall Hayatını Kaybetti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.02.2026 - 22:15

Sinema tarihinin en saygın ve etkili oyuncularından biri olarak kabul edilen Hollywood efsanesi Robert Duvall’dan acı haber geldi. Oscar ödüllü ünlü oyuncu 95 yaşında hayatını kaybetti.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Baba
Film

Baba

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oscar ödüllü 95 yaşındaki oyuncu Robert Duvall’dan acı haber geldi.

Oscar ödüllü 95 yaşındaki oyuncu Robert Duvall’dan acı haber geldi.

70 yılı aşan kariyeri boyunca sinema tarihinin en unutulmaz karakterlerine hayat veren Robert Duvall, The Godfather, Apocalypse Now, Tender Mercies gibi filmlerde rol almıştı. Kariyeri boyunca yedi kez Oscar’a aday gösterilen Robert Duvall, tek Oscar ödülünü ise 1984 yılında “Tender Mercies” filmindeki başrol performansıyla kazanmıştı.

Robert Duvall’ın ölüm haberi, eşi Luciana tarafından aktörün resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. Luciana, “Dünya için o bir Oscar ödüllü aktör, yönetmen ve hikâye anlatıcısıydı. Benim için ise her şeydi.” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Deli Desidero

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 🙏

cncyhn

Üzdün be Consigliere