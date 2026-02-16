The Godfather (Baba), Apocalypse Now Gibi Filmlerin Efsanevi Yıldızı Robert Duvall Hayatını Kaybetti

70 yılı aşan kariyeri boyunca sinema tarihinin en unutulmaz karakterlerine hayat veren Robert Duvall, The Godfather, Apocalypse Now, Tender Mercies gibi filmlerde rol almıştı. Kariyeri boyunca yedi kez Oscar’a aday gösterilen Robert Duvall, tek Oscar ödülünü ise 1984 yılında “Tender Mercies” filmindeki başrol performansıyla kazanmıştı.

Robert Duvall’ın ölüm haberi, eşi Luciana tarafından aktörün resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. Luciana, “Dünya için o bir Oscar ödüllü aktör, yönetmen ve hikâye anlatıcısıydı. Benim için ise her şeydi.” dedi.