RTÜK'ten Ceza Almıştı: Jasmine'in HBO Max'ten Kaldırılacağı Tarih Kesinleşti!
Müstehcen sahneleri sebebiyle hakkında inceleme başlatılan Jasmine dizisinin katalogdan çıkarılmasına karar verilmişti. RTÜK tarafınddan “millî-manevi değerlere ve genel ahlâka aykırı olduğu” gerekçesiyle yüzde 5 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verilen Jasmine'in HBO Max kütüphanesinden ne zaman kaldırılacağı belli oldu. HBO Max, yaptığı paylaşımla Jasmine'e veda etti.
Asena Keskinci'nin başrolünde oynadığı Jasmine dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana gündeme oturdu.
Jasmine'in HBO Max'ten çıkarılacağı gün belli oldu.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
başka topraklara git deniz baykal zihniyetli burası çoğunluğu müslüman ülke
Osman özellikle namaz kılanlar oruç tutanlar olmak üzere bu ülkede bir tane Müslüman yok buna sen bende dahiliz ha haberin olsun
Doğru karar olmuş. Dizi diye softcore p*rno çekip yayınlamışlar.
iğrenç bir dizi ,reyting uğruna bu kadarı çok fazla