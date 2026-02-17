onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Korku, Romantik, Dram: Bu Hafta Sonu Sinemada İzlenebilecek Filmler

Korku, Romantik, Dram: Bu Hafta Sonu Sinemada İzlenebilecek Filmler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.02.2026 - 15:20

Şubat 2026 sinema vizyonu, ödüllü uluslararası dramlardan Türk sinemasının enerjik komedilerine kadar her zevke hitap eden oldukça zengin bir seçki sunuyor. Özellikle Hamnet ve Uğultulu Tepeler gibi prestijli yapımlar sanatseverlerin ilgisini çekerken, Jason Statham'lı Sığınak aksiyon arayanlar için haftanın en güçlü alternatifi olarak öne çıkıyor . Salonlarda kahkaha tufanı estiren yerli komediler ve korku sinemamızın yenilikçi örnekleri de vizyondaki çeşitliliği artırarak izleyiciye geniş bir yelpaze sağlıyor. Hafta sonu planınızı kolaylaştırmak adına, vizyondaki en popüler yapımları ve bu Cuma gösterime girecek yeni filmleri sizin için türlerine göre listeledik.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Hamnet
Film

Hamnet

Prens
Dizi

Prens

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu Hafta Vizyona Girecek Filmler Hangileri? Türleri Neler?

Bu Hafta Vizyona Girecek Filmler Hangileri? Türleri Neler?

Dram, Biyografi ve Romantik

  • Hamnet – Biyografi / Dram 

  • Uğultulu Tepeler (Wuthering Heights) – Dram / Romantik 

  • Chopin, Chopin! – Biyografi / Müzik / Dram (20 Şubat'ta vizyonda)

  • Sesim Geliyor mu? (Is This Thing On?) – Dram / Komedi (20 Şubat'ta vizyonda)

  • Ben Bir Yabancıydım (I Was a Stranger) – Dram (20 Şubat'ta vizyonda)

  • Gece Vardiyası (Night Shift) – Dram / Gerilim (20 Şubat'ta vizyonda)

  • Bacaklarım Olsaydı Seni Tekmelerdim – Dram / Kara Mizah 

Aksiyon, Macera ve Bilim Kurgu

  • Sığınak (Shelter) – Aksiyon / Gerilim (20 Şubat'ta vizyonda)

  • Greenland: Kıyamet (Greenland 2) – Aksiyon / Gerilim / Felaket 

  • Avatar: Ateş ve Kül – Bilim Kurgu / Aksiyon 

Korku ve Gerilim

  • Sessiz Tepe: Dönüş (Return to Silent Hill) – Korku / Gerilim 

  • Cam Sehpa – Gerilim / Kara Komedi / Korku (20 Şubat'ta vizyonda)

  • Hüddam 6: Cinnet – Korku 

  • Muamma: Cenin-i Cin – Korku (20 Şubat'ta vizyonda)

Komedi

  • D.I.S.C.O. – Komedi

  • Mutluyuz Mu? – Komedi 

  • Olay Para – Komedi 

Animasyon ve Aile

  • Zootropolis 2 – Animasyon / Aile 

  • SüngerBob: Korsan Macerası – Animasyon / Komedi 

  • Scarlet – Animasyon / Fantastik / Dram (20 Şubat'ta vizyonda)

  • Kahraman Cüceler: Görev Başında – Animasyon / Aile

  • Momo – Aile / Fantastik

  • Bollywoof – Animasyon / Macera (20 Şubat'ta vizyonda)

Hamnet

Hamnet

Maggie O'Farrell'ın çok satan romanından uyarlanan Hamnet, klasik bir biyografiden ziyade, tarihsel bir spekülasyonun şiirsel bir anlatımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Nomadland ve Eternals gibi yapımlarla tanınan yönetmen Chloé Zhao, bu filmde kendine has 'büyülü gerçekçilik' ve 'doğal ışık' estetiğini 16. yüzyıl İngiltere'sine taşımaktadır. Film, William Shakespeare'in oğlu Hamnet'in 11 yaşında vefat etmesinin, oyun yazarının en ünlü trajedisi Hamlet'i yazma sürecini nasıl tetiklediğini inceler. Ancak Zhao'nun odağı William'dan ziyade, genellikle tarih tarafından görmezden gelinen eşi Agnes (romanda Anne Hathaway olarak bilinir ancak O'Farrell Agnes ismini kullanır) üzerinedir.

  • Yönetmen: Chloé Zhao

  • Oyuncular: Paul Mescal (William Shakespeare), Jessie Buckley (Agnes), Emily Watson, Joe Alwyn

  • Dağıtımcı: UIP Türkiye

  • Gişe Durumu: 2. Hafta / 164 Salon / 164.463 Toplam Seyirci

  • Tür: Dram

Uğultulu Tepeler

Uğultulu Tepeler

Emily Brontë'nin Gotik başyapıtı Wuthering Heights, Saltburn ve Promising Young Woman filmlerinin yönetmeni Emerald Fennell'ın elinde radikal bir dönüşüme uğramıştır. Fennell, metnin ırk ve sınıf çatışması üzerine kurulu alt metinlerini, daha stilize, görsel olarak 'parlak' ve erotik gerilimi yüksek bir anlatıya dönüştürmüştür. Margot Robbie ve Jacob Elordi gibi günümüzün en popüler iki yıldızının başrolde olması, filmi bir edebiyat uyarlamasından çok bir 'pop kültür olayı'na dönüştürmüştür.

  • Yönetmen: Emerald Fennell

  • Oyuncular: Margot Robbie (Catherine Earnshaw), Jacob Elordi (Heathcliff), Hong Chau

  • Dağıtımcı: TME Films

  • Gişe Durumu: 1. Hafta / 360 Salon / 42.532 Seyirci

Chopin, Chopin!

Chopin, Chopin!

20 Şubat'ta vizyona girecek olan bu Polonya yapımı, müzik tarihinin en romantik ve trajik figürlerinden biri olan Frédéric Chopin'in hayatına odaklanmaktadır. Film, Chopin'in sadece müziğini değil, Paris sosyetesindeki yaşamını, George Sand ile olan fırtınalı ilişkisini ve verem hastalığıyla olan mücadelesini de kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. Eryk Kulm'un Chopin performansı, festival devrelerinde övgü toplamıştır. Film, klasik müzik severler için bir görsel ve işitsel şölen vaat ederken, aynı zamanda dönemin Avrupa siyasi atmosferine (Polonya'daki ayaklanmalar, Fransız devrimi sonrası Paris) de ışık tutmaktadır.

  • Yönetmen: Michal Kwiecinski

  • Oyuncular: Eryk Kulm (Frédéric Chopin), Victor Meutelet (Franz Liszt), Lambert Wilson

  • Vizyon Tarihi: 20 Şubat 2026

Sesim Geliyor mu?

Sesim Geliyor mu?

Bradley Cooper, A Star is Born ve Maestro ile kanıtladığı yönetmenlik yeteneğini, bu kez daha küçük ölçekli, daha samimi bir dramedi (dram-komedi) ile sergilemektedir. Film, hayatlarının orta noktasında kendilerini sorgulayan, ebeveynlik, boşanma ve yeni başlangıçlar ekseninde bocalayan karakterleri konu alır. Will Arnett ve Laura Dern gibi komedi ve dram arasında ustaca gidip gelebilen oyuncuların varlığı, filmin tonunu belirlemektedir. Cooper, bu filmde 'ünlü biyografisi' veya 'müzikal' kalıplarının dışına çıkarak, gündelik hayatın absürtlüğü ve hüznü üzerine yoğunlaşmaktadır.

  • Yönetmen: Bradley Cooper

  • Oyuncular: Bradley Cooper, Will Arnett, Laura Dern

  • Vizyon Tarihi: 20 Şubat 2026

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sığınak

Sığınak

Jason Statham, Sığınak ile kariyerinin en tanıdık ama en işleyen formülüne geri dönmektedir: 'Geçmişi karanlık, yetenekli ve koruyucu figür.' Film, İskoçya'nın izole bir adasında, insanlardan uzakta bir deniz fenerinde yaşayan Mason'ın (Statham), fırtınalı bir gecede karaya vuran gizemli bir kızı kurtarmasını ve ardından gelen paralı asker ordusuna karşı verdiği mücadeleyi konu alır.

  • Yönetmen: Ric Roman Waugh (Angel Has Fallen, Greenland)

  • Oyuncular: Jason Statham, Bodhi Rae Breathnach, Naomi Ackie, Bill Nighy

  • Vizyon Tarihi: 20 Şubat 2026

  • Dağıtımcı: TME Films

  • Süre: 107 Dakika

  • Yaş Sınırı: 16+ (Şiddet ve dil)

Greenland: Kıyamet

Greenland: Kıyamet

Gerard Butler'ın başrolünde olduğu ilk filmin başarısı üzerine gelen bu devam filmi, küresel bir felaket sonrası hayatta kalma mücadelesini anlatmaktadır. İkinci haftasında salon sayısına (177) oranla düşük bir seyirci ortalaması (salon başına ~60 kişi) yakalaması, felaket filmlerine olan ilginin doygunluk noktasına ulaştığını veya filmin pazarlamasının Sığınak gibi daha taze aksiyon filmleri gölgesinde kaldığını gösterebilir.

Gece Vardiyası (Night Shift)

Gece Vardiyası (Night Shift)

Film, bir hastanede veya benzeri bir kurumda geçen tek gecelik olaylar zincirini, gerilim ve sosyal drama unsurlarıyla harmanlayarak anlatmaktadır. Petra Volpe'nin yönetimi, genellikle karakter odaklı ve atmosferik bir gerilim vaat etmektedir.

  • Vizyon Tarihi: 20 Şubat 2026

  • Yönetmen: Petra Biondina Volpe

  • Tür: Dram, Gerilim

Cam Sehpa

Cam Sehpa

  • Yönetmen: Can Evrenol (Baskın, Housewife)

  • Oyuncular: Alper Kul, Algı Eke, Hatice Aslan, Özgür Emre Yıldırım

  • Vizyon Tarihi: 20 Şubat 2026

  • Tür: Gerilim, Kara Komedi, Korku

Can Evrenol, Türkiye'de korku sinemasını 'Anadolu korku masalları' ve 'cin filmleri' tekelinden çıkarıp, uluslararası festivallerde karşılık bulan 'splatter' ve 'body horror' (bedensel korku) türlerine yaklaştıran en önemli isimdir. Cam Sehpa, Evrenol'un filmografisinde ilginç bir virajı temsil etmektedir. Alper Kul ve Algı Eke gibi ana akım komedi oyuncularını kadrosuna katarak, izleyicinin beklentileriyle oynayan bir 'kara komedi-gerilim' hibriti ortaya koymuştur. Eleştirmenler, filmi 'rahatsız edici ve sarsıcı' olarak tanımlamakta ve Evrenol'un Baskın'dan sonraki en iyi işi olarak nitelendirmektedir. Film, sıradan bir aile içi gerilimin, absürt ve kanlı bir kabusa dönüşmesini konu almaktadır.

Sessiz Tepe: Dönüş

Sessiz Tepe: Dönüş

  • Yönetmen: Christophe Gans

  • Oyuncular: Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson

  • Vizyon Durumu: 1. Hafta / 243 Salon / 19.309 Seyirci

2006 yapımı ilk Silent Hill filminin yönetmeni Christophe Gans'ın seriye geri dönüşü, oyun hayranları arasında büyük heyecan yaratmıştı. Film, oyunun en sevilen hikayelerinden biri olan Silent Hill 2'yi temel almaktadır. James Sunderland, ölen eşi Mary'den bir mektup alır ve onu bulmak umuduyla sisler içindeki kasabaya geri döner.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Vizyondaki Türk Korku Filmleri

Vizyondaki Türk Korku Filmleri

  • Muamma: Cenin-i Cin (Vizyon: 20 Şubat)Bülent Terzioğlu yönetimindeki film, 'büyü', 'musallat' ve 'hoca ile çözüm arama' gibi klasik motifleri işlemektedir. Rasyonel düşünen bir evladın (Ali), ailesinin yaşadığı paranormal olaylar karşısındaki çaresizliği ve inanç çatışması filmin ana eksenini oluşturur.

  • Hüddam 6: Cinnet (Vizyonda): Serinin altıncı filmi olması, bu türün kemikleşmiş bir alıcısı olduğunu kanıtlamaktadır. 2. haftasında 12.000 seyirciye ulaşarak, düşük bütçesine oranla karlı bir model sürdürdüğünü göstermektedir.

D.I.S.C.O.

D.I.S.C.O.

  • Oyuncular: Giray Altınok, Kerem Özdoğan

  • Dağıtımcı: A90 Pictures

  • Gişe Performansı: 7. Hafta / 1.024.026 Toplam Seyirci 

Giray Altınok, dijital platformlardaki (Prens dizisi vb.) başarısını sinemaya tahvil etmeyi başaran nadir yeni nesil komedyenlerden biridir. D.I.S.C.O., 7. haftasında bile haftalık 28.000 seyirci çekerek vizyondaki en dayanıklı film olmuştur. Film, saha tecrübesi olmayan bir istihbarat ajanının, tatildeyken kendini uluslararası bir operasyonun ortasında bulmasını ve ona eşlik eden 'Bandırma Fön Birincisi' kuaför Zafer ile olan absürt maceralarını anlatır.

Mutluyuz Mu?

Mutluyuz Mu?

İbrahim Büyükak sineması, aile dostu, küfürsüz ve ilişki odaklı mizahıyla belirli bir standardı korumaktadır. Film, evliliklerinde sorun yaşayan bir çiftin 'mutluluk kampına' katılmasını ve burada başlarına gelenleri konu alır.

  • Yönetmen/Oyuncu: İbrahim Büyükak

  • Gişe Performansı: 3. Hafta / 222.548 Toplam Seyirci

Bacaklarım Olsaydı Seni Tekmelerdim

Bacaklarım Olsaydı Seni Tekmelerdim

Mary Bronstein'in yönettiği, Rose Byrne'in başrolünde olduğu bu ABD yapımı bağımsız dram-komedi, annelik deneyimini bir 'korku filmi' gerginliğinde ve kara mizah tonunda ele almaktadır. 13 Şubat'ta vizyona giren film, D.I.S.C.O. gibi kitle filmlerinden ziyade, Cam Sehpa gibi niş bir izleyiciye hitap ediyor.

Scarlet

Scarlet

Film, Hamlet hikayesini bir prenses olan Scarlet üzerinden yeniden kurgular. Babası öldürülen Scarlet, intikam arayışında 'Ölüler Diyarı'na geçer ve burada zaman-mekan sınırlarını zorlayan bir maceraya atılır.

  • Yönetmen: Mamoru Hosoda (Mirai, Belle)

  • Stüdyo: Studio Chizu

  • Vizyon Tarihi: 20 Şubat 2026

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zootropolis 2

Zootropolis 2

12. haftasında 1.6 milyon toplam seyirciye ulaşarak, animasyon türünde bir fenomen olduğunu kanıtlamıştır. Disney'in bu devam filmi, ilk filmin kurduğu zengin evreni genişleterek, her yaştan izleyiciyi salonlara çekmeye devam etmektedir.

SüngerBob: Korsan Macerası

SüngerBob: Korsan Macerası

5. haftasında 600.000 seyirciye yaklaşmıştır. Televizyon serisinin popülaritesi, sinema gişesine doğrudan yansımaktadır.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın