Korku, Romantik, Dram: Bu Hafta Sonu Sinemada İzlenebilecek Filmler

Şubat 2026 sinema vizyonu, ödüllü uluslararası dramlardan Türk sinemasının enerjik komedilerine kadar her zevke hitap eden oldukça zengin bir seçki sunuyor. Özellikle Hamnet ve Uğultulu Tepeler gibi prestijli yapımlar sanatseverlerin ilgisini çekerken, Jason Statham'lı Sığınak aksiyon arayanlar için haftanın en güçlü alternatifi olarak öne çıkıyor . Salonlarda kahkaha tufanı estiren yerli komediler ve korku sinemamızın yenilikçi örnekleri de vizyondaki çeşitliliği artırarak izleyiciye geniş bir yelpaze sağlıyor. Hafta sonu planınızı kolaylaştırmak adına, vizyondaki en popüler yapımları ve bu Cuma gösterime girecek yeni filmleri sizin için türlerine göre listeledik.