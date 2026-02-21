Breaking Bad'in IMDb Rekorunu Tehdit Eden A Knight of the Seven Kingdoms'a Fanlardan Hamle
Dizi dünyasındaki büyük rekabet bu kez izleyici puanlarına yansıdı. Breaking Bad hayranlarının A Knight of the Seven Kingdoms dizisinin 5. bölümünün IMDb puanını 9.8’den 9.7’ye düşürmesinin ardından, Game of Thrones evreni izleyicileri de karşı hamle yaptı ve 13 yıldır platformda zirvede yer alan Breaking Bad - Ozymandias bölümünün kusursuz 10 puanlık ortalamasını 9.9 seviyesine çekti.
Dizi dünyasında ilginç bir “puan savaşı” yaşanıyor.
Game of Thrones seyircisi Breaking Bad'in kusursuz puanını bozdu.
