Breaking Bad'in IMDb Rekorunu Tehdit Eden A Knight of the Seven Kingdoms'a Fanlardan Hamle

Breaking Bad'in IMDb Rekorunu Tehdit Eden A Knight of the Seven Kingdoms'a Fanlardan Hamle

Game of Thrones Breaking Bad
Esra Demirci
Esra Demirci
21.02.2026 - 13:01

Dizi dünyasındaki büyük rekabet bu kez izleyici puanlarına yansıdı. Breaking Bad hayranlarının A Knight of the Seven Kingdoms dizisinin 5. bölümünün IMDb puanını 9.8’den 9.7’ye düşürmesinin ardından, Game of Thrones evreni izleyicileri de karşı hamle yaptı ve 13 yıldır platformda zirvede yer alan Breaking Bad - Ozymandias bölümünün kusursuz 10 puanlık ortalamasını 9.9 seviyesine çekti.

Game of Thrones
Dizi

Game of Thrones

Breaking Bad
Dizi

Breaking Bad

A Knight of the Seven Kingdoms
Dizi

A Knight of the Seven Kingdoms

Dizi dünyasında ilginç bir “puan savaşı” yaşanıyor.

Dizi dünyasında ilginç bir “puan savaşı” yaşanıyor.

Seyirci tarafından çok beğenilen A Knight of the Seven Kingdoms'ın yayınlanan bölümleri seyirciden yüksek puanlar almaya devam ediyor. Fakat bu durum puan rekorunu elinde tutan Breaking Bad seyircisi hiç memnun etmedi.

Breaking Bad hayranları, A Knight of the Seven Kingdoms dizisinin 5. bölümüne verilen yüksek puanlara müdahale ederek bölümün IMDb skorunu 9.8’den 9.7’ye çekti. Bu hamle kısa sürede sosyal medyada fark edilince karşı cepheden gecikmeyen bir yanıt geldi.

Game of Thrones seyircisi Breaking Bad'in kusursuz puanını bozdu.

Game of Thrones seyircisi Breaking Bad'in kusursuz puanını bozdu.

Game of Thrones evreninin sadık izleyicileri de, tam 13 yıldır IMDb tarihinde zirvede yer alan ve uzun süredir “gelmiş geçmiş en iyi dizi bölümü” unvanını taşıyan Breaking Bad'in Ozymandias bölümünün puanını hedef aldı. Yapılan toplu oy değişimleri sonrası bölümün efsanevi 10.0’lık ortalaması 9.9 seviyesine geriledi.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
moonlightnewgame

Savaş olacaksa böyle olsun🤣

Bozkurt

Equilibrium (2002) filminin IMDB puanı yanlış hatırlamıyorsam 5.4 civarı bir şeydi. The Dark Knight filmlerinden sonra Christian Bale hayranları filmin puanı... Devamını Gör

mustafa metli

ikisi de o puanlara değmez