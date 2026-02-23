Hit Olması Planlanmayan Ama Her Yere Sızan Şarkılar
Bazen öyle şarkılar ortaya çıkıyor ki, kimse onu hit yapmayı planlamamış olsa da şarkı bir anda tüm dünyaya yayılıyor. Fark etmeden bir bakmışız ki her yerde aynı şarkıyı duyuyoruz. İşte o şarkılar!
1. Gotye - Somebody That I Used To Know
2. Milky Chance - Stolen Dance
3. The Marías - No One Noticed
4. Pavement - Harness Your Hopes
5. Alvvays - Archie, Marry Me
6. Lizzo - Truth Hurts
7. Connie Francis - Pretty Little Baby
8. The Dobbie Brothers - Black Water
9. Gloria Gaynor - I Will Survive
10. Journey - Don't Stop Believin'
