En Çok İçine Atan 4 Burç: Söylemezler Ama İçlerinde Yaşarlar!
Herkes yaşadığı olaylara farklı tepki verir. Kimileri hemen dışa vurur, kimileri ise derin bir sessizliğe gömülür. Özellikle bazı burçlar vardır ki kırgınlıklarını, üzüntülerini ya da dertlerini kimseye belli etmez. 'Boş ver' deseler de içten içe yaşadıkları şey akıllarından çıkmaz. Olay kapanmış gibi görünse de onlar için aslında bitmemiştir.
İşte her şeyi sessizce içlerine atan, söylemeyip derinlerinde taşıyan 4 burç!
Yengeç
Akrep
Oğlak
Balık
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
assolisti unutmuşsunuz: başak
Kıyamam bunlara ben
Oğlak hiç bi haltı içine atmıyo. Tamamen yalan 😅 Ama balık öyle mi :)