En Çok İçine Atan 4 Burç: Söylemezler Ama İçlerinde Yaşarlar!

Yengeç burcu duygusal derinliğiyle bilinir. Küçücük bir kırgınlık bile onlar için büyük anlam taşır ama bunu hemen dile getirmezler. Sevdiklerini kırmamak ya da ortamı germemek için susmayı tercih ederler. Fakat o olay, Yengeç’in kalbinde uzun süre yer eder.

Bir Yengeç’in 'önemli değil' demesine çok da aldanmamak gerekir. Çünkü söyledikleriyle hissettikleri farklıdır. İçine attıkları duygular, bazen yıllar sonra bile bir anda gündeme gelebilir. Onlar için unutmak kolay değildir, sadece sessiz kalmayı seçerler.