En Çok İçine Atan 4 Burç: Söylemezler Ama İçlerinde Yaşarlar!

Gökçe Cici
26.09.2025 - 15:44

Herkes yaşadığı olaylara farklı tepki verir. Kimileri hemen dışa vurur, kimileri ise derin bir sessizliğe gömülür. Özellikle bazı burçlar vardır ki kırgınlıklarını, üzüntülerini ya da dertlerini kimseye belli etmez. 'Boş ver' deseler de içten içe yaşadıkları şey akıllarından çıkmaz. Olay kapanmış gibi görünse de onlar için aslında bitmemiştir. 

İşte her şeyi sessizce içlerine atan, söylemeyip derinlerinde taşıyan 4 burç!

Yengeç

Yengeç burcu duygusal derinliğiyle bilinir. Küçücük bir kırgınlık bile onlar için büyük anlam taşır ama bunu hemen dile getirmezler. Sevdiklerini kırmamak ya da ortamı germemek için susmayı tercih ederler. Fakat o olay, Yengeç’in kalbinde uzun süre yer eder.

Bir Yengeç’in 'önemli değil' demesine çok da aldanmamak gerekir. Çünkü söyledikleriyle hissettikleri farklıdır. İçine attıkları duygular, bazen yıllar sonra bile bir anda gündeme gelebilir. Onlar için unutmak kolay değildir, sadece sessiz kalmayı seçerler.

Akrep

Akrep burcu gizemli yapısıyla duygularını kolay kolay açmaz. Bazen en yakınındakine bile kırıldığını söylemez ama içten içe yaşadıklarını büyütür. Onların içine attıkları şeyler, ileride büyük tepkilerle ortaya çıkabilir.

Akrep’in bu tavrı, aslında güvensizlikten çok yoğun duygularından kaynaklanır. Susmayı tercih etseler de, yaşadıkları hiçbir şeyi unutmazlar. Bu yüzden Akrep için içine atmak, aslında hafızada saklamak anlamına gelir.

Oğlak

Oğlak burcu ciddi ve kontrollü yapısıyla öne çıkar. Duygularını açıkça belli etmez, çünkü kırılgan yanını göstermekten hoşlanmaz. Bu yüzden çoğu olayı içine atar ve kimseyle paylaşmaz. Sessizliğiyle güçlü görünür ama iç dünyasında birçok şey birikir.

Oğlak, özellikle iş veya aile ilişkilerinde yaşadığı hayal kırıklıklarını kolay kolay dile getirmez. 'Ben hallederim' tavrı aslında içine attıklarının bir göstergesidir. Yıllar sonra bile küçük bir detayı hatırlayabilir çünkü unutmamış ama söylememiştir.

Balık

Balık burcu hassas ve duygusal yapısıyla tanınır. Onlar kırıldıklarında bunu doğrudan ifade etmek yerine içine atar. Sessiz kalır, hatta gülümsemeye devam eder ama yaşadığı şey aklından çıkmaz.

Balık için susmak, duygularını saklamak anlamına gelir. Çoğu zaman karşısındakini üzmemek için içine atar. Fakat bu duygular zamanla derinleşir ve bir noktada gözyaşlarıyla ortaya çıkabilir. Balık, içine atsa da yaşadıklarını çok yoğun hisseder.

Alp Yuksel

assolisti unutmuşsunuz: başak

Emrah G.

Oğlak hiç bi haltı içine atmıyo. Tamamen yalan 😅 Ama balık öyle mi :)