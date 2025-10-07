Manifest Gücü En Yüksek 4 Burç: Diledikleri Şey Gerçek Oluyor!

Balık burcu hayal gücüyle yaşar ve bu hayal gücü manifest gücüne dönüşür. İstedikleri şeyi tüm kalpleriyle hisseder, detaylarıyla hayal ederler. Evrenle aralarındaki bağ, diğer burçlara göre çok daha güçlüdür. Bu yüzden dilekleri sıklıkla gerçek olur.

Balık için manifest sadece bir niyet değildir, duygusal bir ritüeldir. Kalpten inanarak istediklerinde enerji frekanslarını yükseltirler. Çevresindekiler 'şansa bak' dese de Balık kendi sezgilerinin farkındadır.