Ekim Ayında Şansı ve Bolluğu En Çok Çekecek 4 Burç

Yengeç burcu, Jüpiter’in kendi burcunda bulunmasıyla bu ay en büyük kazananlardan biri. Jüpiter, Yengeç’in 1. evinde ilerlediği için kişisel gelişim, özgüven ve hayata bakış açısı güçleniyor. Yeni fırsatlar kapıda olabilir, özellikle de aile, ev düzeni ya da iş hayatında.

Venüs’ün Başak burcundaki hareketi, Yengeç’in 3. evine denk geliyor. Bu da kısa yolculuklar, iletişim ve yeni insanlarla bağlantılar kurma anlamına geliyor. Ayın ikinci yarısında Venüs’ün Terazi’ye geçişi ise ev ve yuva alanını hareketlendiriyor. Evinizi güzelleştirmek, dostlarınızı davet etmek ya da aile ilişkilerini güçlendirmek için şanslı bir dönemdesiniz.