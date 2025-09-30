onedio
Ekim Ayında Şansı ve Bolluğu En Çok Çekecek 4 Burç

Gökçe Cici
30.09.2025 - 17:54

Ekim ayı gökyüzünde bolluk ve şansı simgeleyen enerjilerle başlıyor. Jüpiter Yengeç burcunda ilerleyerek aile ve ev konularını öne çıkarıyor. Venüs ise Başak’tan Terazi’ye geçerek farklı alanlarda yeni fırsatlar getiriyor. Bu ay hem duygusal hem de maddi anlamda pek çok kapı aralanabilir. Özellikle 4 burç için şansın ışığı daha da parlak olacak.

Yengeç

Yengeç burcu, Jüpiter’in kendi burcunda bulunmasıyla bu ay en büyük kazananlardan biri. Jüpiter, Yengeç’in 1. evinde ilerlediği için kişisel gelişim, özgüven ve hayata bakış açısı güçleniyor. Yeni fırsatlar kapıda olabilir, özellikle de aile, ev düzeni ya da iş hayatında.

Venüs’ün Başak burcundaki hareketi, Yengeç’in 3. evine denk geliyor. Bu da kısa yolculuklar, iletişim ve yeni insanlarla bağlantılar kurma anlamına geliyor. Ayın ikinci yarısında Venüs’ün Terazi’ye geçişi ise ev ve yuva alanını hareketlendiriyor. Evinizi güzelleştirmek, dostlarınızı davet etmek ya da aile ilişkilerini güçlendirmek için şanslı bir dönemdesiniz.

İkizler

İkizler burcu için Jüpiter’in etkisi doğrudan parasal konularda hissediliyor. Gezegen 2. evde ilerlerken gelir artışı, yeni kazanç yolları ve finansal fırsatlar gündeme geliyor. Uzun zamandır beklenen bir maddi gelişme bu ay kapınızı çalabilir. Yaptığınız işlerde daha görünür olmak ve emeğinizin karşılığını almak olası.

Venüs’ün Başak’ta ilerlediği dönemde ev yaşamınızı düzenlemek, dekorasyon yapmak ya da sevdiklerinizle evde keyifli vakit geçirmek öne çıkıyor. Ay ortasından itibaren Venüs Terazi’ye geçtiğinde ise aşk, eğlence ve sosyallik hayatınıza canlılık katıyor. Bekar İkizler için yeni bir aşk ihtimali artarken, ilişkisi olanlar için romantik anlar gündeme gelebilir.

Terazi

Terazi burçları için Ekim ayı adeta bir dönüm noktası. Jüpiter 4. evinizde, yani aile, yuva ve temel konularda şansı büyütüyor. Ev taşımak, dekorasyon yapmak ya da aileyle ilişkileri iyileştirmek bu dönemde gündeme gelebilir. Daha huzurlu bir yaşam düzeni kurma fırsatınız olacak.

Venüs’ün önce Başak’ta sonra da sizin burcunuzda ilerlemesiyle kişisel cazibeniz artıyor. Ayın ikinci yarısında Venüs, Terazi burcunda ışığını tam anlamıyla yansıtacak. Hem görünümünüz hem de enerjiniz dikkat çekecek. Sosyal çevrede parlamak, yeni insanlar tanımak ya da ilişkilerde tazelenme şansı doğuyor.

Yay

Yay burçları için Jüpiter’in 8. evden geçişi, ortak kazançlar, miras, eşin gelirleri ya da yatırımlar üzerinden fırsatlar getirebilir. Maddi anlamda güçlenme şansı doğarken, ilişkilerde de daha yakın ve derin bir bağ kurma ihtimali artıyor. Bu ay finansal ve duygusal konularda bolluk kapınızda.

Venüs, ayın ilk yarısında kariyer alanınızı destekliyor. İş hayatında şanslı gelişmeler yaşanabilir, üstlerle ilişkileriniz güçlenebilir. Ay ortasından sonra Venüs’ün Terazi’ye geçişi ise arkadaşlıkları ve sosyal çevreyi ön plana çıkarıyor. Daha fazla davet, grup etkinliği ve eğlenceli zaman sizi bekliyor.

