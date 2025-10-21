Kasım Ayında Yüzü Gülecek 4 Burç: Akrep Mevsimi Onlara İyi Gelecek!

Kasım senin ayın, sevgili Akrep! Güneş, Merkür ve Mars’ın bir araya gelmesiyle sahne tamamen senin. Uzun süredir beklediğin fırsatlar, özellikle kariyer ve ilişkilerde görünür hale geliyor. Yeni başlangıçlar, taze motivasyonlar seni bekliyor.

Kasım ortasına kadar özgüvenin yükseliyor, çevrenden bolca ilgi görüyorsun. Mars’ın Kasım ortasında Yay burcuna geçmesiyle maddi konularda şansın açılıyor. Ay sonuna doğru bir proje, iş teklifi veya para haberi seni mutlu edebilir. Akrep mevsimi, kelimenin tam anlamıyla senin parladığın dönem.