Kasım Ayında Yüzü Gülecek 4 Burç: Akrep Mevsimi Onlara İyi Gelecek!

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.10.2025 - 22:46

Güneş’in 22 Ekim’de Akrep burcuna geçişiyle birlikte, duygular derinleşiyor ve sezgiler güçleniyor. Bu dönem, yüzeyde olanı değil, derinde saklı olanı ortaya çıkarıyor. Merkür ve Mars’ın da Akrep’te buluşması; kararlılık, sezgi ve tutku enerjisini zirveye taşıyor. Üstelik Jüpiter’in Yengeç burcundaki konumu ve Satürn’ün Balık’taki desteğiyle su grupları adeta parlıyor! Kasım boyunca dört burç, hayatın birçok alanında 'nihayet oldu' diyecek. 

İşte bu ay şansı ve enerjisi yükselen burçlar!

Yengeç

Kasım ayı Yengeç burçları için tam anlamıyla yenilenme zamanı. Akrep mevsimi boyunca aşk, arkadaşlık ve yaratıcılık alanınız canlanıyor. Sosyal çevrenizde güzel gelişmeler olabilir, hatta uzun zamandır beklediğiniz biriyle yeniden bağlantı kurabilirsiniz.

Venüs’ün Kasım başına kadar ev ve aile alanınızı aydınlatmasıyla huzurlu, güvenli bir atmosfer öne çıkıyor. Ancak Venüs’ün 6 Kasım’da Akrep’e geçmesiyle birlikte romantik ilişkilerde tutku artıyor. Kasımın sonuna doğru Jüpiter’in etkisiyle iş veya eğitim alanında da beklenmedik bir fırsat kapınızı çalabilir.

Akrep

Kasım senin ayın, sevgili Akrep! Güneş, Merkür ve Mars’ın bir araya gelmesiyle sahne tamamen senin. Uzun süredir beklediğin fırsatlar, özellikle kariyer ve ilişkilerde görünür hale geliyor. Yeni başlangıçlar, taze motivasyonlar seni bekliyor.

Kasım ortasına kadar özgüvenin yükseliyor, çevrenden bolca ilgi görüyorsun. Mars’ın Kasım ortasında Yay burcuna geçmesiyle maddi konularda şansın açılıyor. Ay sonuna doğru bir proje, iş teklifi veya para haberi seni mutlu edebilir. Akrep mevsimi, kelimenin tam anlamıyla senin parladığın dönem.

Balık

Balık burçları için Kasım ayı hem duygusal hem de ruhsal anlamda ferahlatıcı geçecek. Jüpiter’in olumlu açısı sayesinde aşk ve arkadaşlık alanlarında güzel gelişmeler gündemde. Uzun zamandır seni yoran şeyler artık yerini huzura bırakıyor.

Venüs’ün Kasım başında Akrep burcuna geçmesiyle birlikte duygusal olarak daha derin bağlantılar kurabilirsin. Kasım sonunda ise kariyer alanında bir fırsat seni şaşırtabilir.

İkizler

İkizler burçları için Kasım ayı sürprizlerle dolu. Akrep mevsimi, günlük rutinleri, iş ortamını ve sağlık konularını canlandırıyor. Mars’ın Yay’a geçişiyle birlikte iş tempom artabilir ama bu yorgunluk güzel sonuçlar getiriyor.

Jüpiter’in para alanını desteklemesiyle birlikte kazançlarında artış yaşayabilirsin. Kasım’ın ikinci yarısı, kendine yatırım yapma zamanı. Yeni bir proje, freelance iş veya eğitim fırsatı kapını çalabilir. Bu ay attığın adımların karşılığı hızlı gelecek.

