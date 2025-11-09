onedio
Ne Yapsalar Olmuyor: Ağzıyla Kuş Tutsa da Kendini Kimseye Beğendiremeyen Burçlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.11.2025 - 10:28

Bazı insanlar vardır, ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar, bir şekilde hep yanlış anlaşılırlar. Çabaları görmezden gelinir, söyledikleri farklı yerlere çekilir. Oysa tek istedikleri değer görmek, takdir edilmek ya da sadece anlaşılmaktır. Astrolojiye göre bazı burçlar bu konuda diğerlerine göre çok daha talihsiz. İşte ne yaparsa yapsın, ağzıyla kuş tutsa bile kendini kimseye beğendiremeyen burçlar...

Başak Burcu

Titizlikleri ve detaylara olan düşkünlükleriyle bilinen Başak burçları, çoğu zaman eleştirel tavırları yüzünden yanlış anlaşılır. Mükemmeliyetçi doğaları, karşısındaki kişiye “asla yeterince iyi değilim” duygusu hissettirebilir.

Oysa tüm amaçları, işleri daha düzgün ve eksiksiz hâle getirmektir. Biraz daha anlayış ve yumuşak bir dil, onların iyi niyetini daha görünür kılabilir.

Akrep Burcu

Derin duygulara sahip olan Akrep burçları, fazlasıyla sezgisel ve dikkatli davranır. Ancak bu derinlik, bazen çevresi tarafından soğukluk ya da gizemli bir mesafe olarak algılanabilir. Kontrol etme isteği de işin içine girince, insanlar onları yanlış yorumlayabilir. Akrepler için en etkili çözüm, güven duydukları kişilere karşı daha açık olmaktır.

Oğlak Burcu

Ciddi, planlı ve sorumluluk sahibi Oğlak burçları, duygularını göstermekte genellikle zorlanır. Bu da onları zaman zaman soğuk ve mesafeli bir imajın içine sokar. Oysa içten içe son derece sadık ve güvenilir kişilerdir. Küçük bir tebessüm ya da içten bir jest bile, çevresindekilerin onlara bakışını tamamen değiştirebilir.

İkizler Burcu

Zekâsı ve konuşkanlığıyla dikkat çeken İkizler burcu, değişken ruh hâli nedeniyle sıkça “tutarsız” olarak etiketlenir. Bir gün neşeliyken ertesi gün mesafeli davranmaları, insanların kafasını karıştırabilir. Ancak bu değişkenlik, onların doğasında vardır; sıkılmadan aynı yerde kalamazlar. İkizler’in tek ihtiyacı, çevresinin bu hareketliliği anlamasıdır.

Yay Burcu

Açık sözlülüğüyle tanınan Yay burçları, dobra tavırları yüzünden sık sık yanlış anlaşılır. Gerçekleri söyleme niyetindedirler ama seçtikleri kelimeler zaman zaman sert gelebilir. Oysa amaçları incitmek değil, dürüst olmaktır. Biraz daha empati ve ölçülü ifade, Yay’ın samimiyetini daha net ortaya koyar.

Terazi Burcu

Zarif, uyumlu ve denge arayışında olan Terazi burçları, herkesle iyi geçinmek isterken çoğu zaman kendi düşüncelerini geri plana atar. Bu durum, çevresi tarafından “ikiyüzlülük” veya “kararsızlık” olarak algılanabilir. Aslında tek istedikleri, huzurlu bir ortam yaratmaktır. Teraziler, zaman zaman “hayır” demeyi öğrenirse hem kendilerini hem de ilişkilerini koruyabilir.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
