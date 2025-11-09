Milyoner Olmasına Rağmen Yıllardır Taksicilik Yapan 86 Yaşındaki Adam Sebebini Açıkladı
Shah isimi bir adam, Fiji ziyareti sırasında çağırdığı taksi ile yolculuk yaparken şoförle sohbet etmeye başladı.
86 yaşındaki adam, son 10 yıldır her yıl 24 kız çocuğunun eğitim masraflarını taksi gelirleriyle karşılıyor.
Nav Shah, bu karşılaşmayı sosyal medyada şöyle aktardı:
