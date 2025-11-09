onedio
Milyoner Olmasına Rağmen Yıllardır Taksicilik Yapan 86 Yaşındaki Adam Sebebini Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.11.2025 - 11:07

Başarı ve cömertliğin bazen parayla değil, niyetle ölçüldüğünü hatırlatan bir hikâye sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fiji’de yaşayan 86 yaşındaki bir girişimci, milyoner olmasına rağmen yıllardır taksi şoförlüğü yapıyor. Peki sebebi ne?

İşte detaylar...

Kaynak

Shah isimi bir adam, Fiji ziyareti sırasında çağırdığı taksi ile yolculuk yaparken şoförle sohbet etmeye başladı.

İlk bakışta sıradan görünen konuşma, kısa süre içinde şaşırtıcı bir boyut kazandı. Aracın direksiyonundaki kişi, sadece geçimini sağlamaya çalışan bir şoför değil, ülkede birçok iş alanında faaliyet gösteren başarılı bir iş insanıydı.

Şoför, şirketinin yıllık 175 milyon dolar gelir elde ettiğini paylaştı. Tüm bu başarısına rağmen taksi sürmeye devam etme sebebi ise para kazanmak değil, aslında bambaşka bir amaca hizmet ediyordu.

86 yaşındaki adam, son 10 yıldır her yıl 24 kız çocuğunun eğitim masraflarını taksi gelirleriyle karşılıyor.

Üç kız babası olan girişimci, genç kızların daha iyi bir gelecek kurmasına destek olmayı motivasyonu olarak gösterdi.

Ailesinin hikâyesi, neredeyse bir yüzyıl öncesine, babasının 1929 yılında beş poundla ilk işini kurmasına dayanıyor. Bugün mücevher dükkanları, restoranlar, süpermarketler ve yerel bir gazete dahil birçok işletmeyi yöneten girişimci, değerlerinden ödün vermemeyi sürdürüyor.

Nav Shah, bu karşılaşmayı sosyal medyada şöyle aktardı:

“86 yaşında, taksi sürüyor ve işletmelerinin cirosu 170 milyonun üzerinde. Neden sürüyorsun diye sorduğumda gülümsedi ve ‘Bu parayı Hindistan’daki kız çocuklarının eğitimine gönderiyorum. Her yolculuk, birinin okula gitmesine yardımcı oluyor.’ dedi. Ardından ekledi: ‘Pozitif ol, mutlu ol ve dürüst ol. Hayatta ihtiyacın olan tek şey bu.’”

Paylaşım kısa sürede viral oldu. Binlerce kullanıcı, yaşlı girişimcinin alçakgönüllülüğünü ve yardımseverliğini övdü. Birçok kişi onu “gerçek bir ilham kaynağı” olarak nitelendirdi.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
