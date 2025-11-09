onedio
Özel Bir Kurumda Çalışan Öğretmen Neden İstifa Ettiğini Anlattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.11.2025 - 13:41

Gündemde bu kez özel sektörde görev yapan bir öğretmenin istifa gerekçesi tartışma konusu oldu. Edebiyat dersleri verdiğini belirten öğretmen, boş zamanlarında kitap okuduğu için sistematik mobbing'e maruz kaldığını açıkladı. “Edebiyat öğretmeninin kitap okumasından daha doğal ne var?” diyerek yaşadıklarını tüm detaylarıyla paylaştı.

Gelin, o anları birlikte izleyelim...

Gündemde bu sefer özel sektördeki bir öğretmenin yaşadığı zorluklar var.

Çalıştığı işyerinden istifa eden öğretmen, gerekçesini anlattı.

Edebiyat derslerine girdiğini söyleyen, fakat boş zamanlarında okulda kitap okuyan öğretmen sistematik olarak mobbinge uğradığını öne sürdü.

'Edebiyat öğretmeninin kitap okumasından daha doğal ne var?' diyerek isyan etti, tüm olayları en ince ayrıntısına kadar anlattı.

Siz neler düşünüyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım!

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
you gonna burn

"bu ülkede ne olamaz dediysek oldu" diyerek haklı çıkılmaması lazım. Mesai saatleri içerisinde işle ilgili bir şeylerle ilgilen, kişisel gelişimini mesai saa... Devamını Gör

Dilara Yıldız

1 buçuk dakika reklam nedir ya, altı üstü bir video izleyeceğiz. Çıktım izlemeden.

sahra

'Dans ederek gitmiyosanız o işi bırakın"cılara izletmek lazım bu videoyu.En idealist insanı bile soğutuyorlar mesleğinden, gel de dans ederek git nasıl olacak😡