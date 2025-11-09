onedio
Danla Bilic’in Cücelerle İlgili Sözlerine Zehrainşallah’tan Sert Tepki: "İnsanlarda Engelli Fobisi Var"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.11.2025 - 14:55

Danla Bilic’in cücelere üzüldüğünü söylediği açıklaması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı videolarda cüce bireylerin dalga konusu yapılıyormuş gibi gösterilmesinden rahatsız olduğunu dile getiren Bilic’in sözleri, Zehrainşallah isimli internet fenomeninin tepkisini çekti. Zehrainşallah, paylaştığı hikayelerde Bilic’in açıklamasını “çok kötü bir açıklama” olarak nitelendirerek, “İnsanlarda ciddi bir engelli fobisi var” ifadeleriyle eleştiride bulundu.

Danla Bilic, cücelere üzüldüğünü söylediği açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Bazı videolarda cüce bireylerin arkadaş grubunda dalga geçiliyormuş gibi gösterilmesinin kendisini rahatsız ettiğini dile getiren Bilic, “Korkmuyorum, niye korkayım? Sadece üzülüyorum.” demişti. Bu sözlere şaşıran Ali Biçim ise, “Belki de ben cüceleri çok seviyorum.” diyerek yanıt vermişti.

Zehrainşallah isimli internet fenomeni de göndermeli bir hikaye paylaşarak Bilic'e böyle cevap vermişti:

Ondan sonraki gün Zehrainşallah 4 tane story paylaşarak bir açıklama yaptı.

Siz neler düşünüyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım!

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
