Danla Bilic’in Cücelerle İlgili Sözlerine Zehrainşallah’tan Sert Tepki: "İnsanlarda Engelli Fobisi Var"
Danla Bilic’in cücelere üzüldüğünü söylediği açıklaması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı videolarda cüce bireylerin dalga konusu yapılıyormuş gibi gösterilmesinden rahatsız olduğunu dile getiren Bilic’in sözleri, Zehrainşallah isimli internet fenomeninin tepkisini çekti. Zehrainşallah, paylaştığı hikayelerde Bilic’in açıklamasını “çok kötü bir açıklama” olarak nitelendirerek, “İnsanlarda ciddi bir engelli fobisi var” ifadeleriyle eleştiride bulundu.
Danla Bilic, cücelere üzüldüğünü söylediği açıklamasıyla gündeme gelmişti.
Ondan sonraki gün Zehrainşallah 4 tane story paylaşarak bir açıklama yaptı.
