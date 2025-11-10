onedio
Seneye Tekrar Deneriz! 2025 Yılını da Parayı Bulmadan Bitirecek Burçlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.11.2025 - 16:24

Ekonomik açıdan hareketli ama bir o kadar da dengesiz geçen 2025 yılı, bazı burçlar için maddi anlamda beklentilerin gerisinde kaldı. Kimi yıl boyunca çok çalıştı ama emeğinin karşılığını alamadı, kimi ise yanlış zamanda risk almanın bedelini ödedi. Artık yılın son iki ayına girerken tablo netleşiyor: Bazı burçlar bu yılı da cüzdanına bereket getiremeden kapatacak gibi görünüyor. İşte 2025’i “seneye tekrar deneriz” diyerek tamamlamaya hazırlanan o burçlar...

İkizler Burcu

Yılın başında umut verici gelişmeler yaşansa da İkizler burcu için 2025 maddi anlamda istikrarsız geçti. Özellikle yaz aylarında yapılan plansız harcamalar ve kısa vadeli yatırımlar beklenen sonucu vermedi. Son çeyreğe gelindiğinde elde kalan, hareketli ama dengesiz bir bütçe. Kasım ve Aralık döneminde para girişleri artsa bile, giderler aynı hızda devam edeceği için büyük bir toparlanma beklenmiyor. İkizler yılı “çok çalıştım ama dengeyi kuramadım” diyerek noktalayabilir.

Yay Burcu

Yay burcu 2025 boyunca aşırı iyimser tutumunun bedelini yılın son aylarında ödeyebilir. Kredi, tatil veya sosyal etkinlik kaynaklı harcamalar birikim yapma olasılığını ortadan kaldırdı. Son çeyrekte Venüs’ün etkisiyle para alanında dalgalanmalar yaşanabilir. Bu süreçte yeni bir gelir kapısı arayan Yay, net bir sonuç almakta zorlanabilir. Yıl sonu tablosu, keyifli ama bütçe açısından zayıf bir kapanışa işaret ediyor.

Kova Burcu

2025 yılı Kova burcu için finansal anlamda deneyim ve dönüşüm yılı oldu. Pluto’nun burç üzerindeki baskısı, gelir-gider dengesini yeniden tanımlamaya zorluyor. Özellikle sonbahar aylarında ertelenen ödemeler veya iptal edilen anlaşmalar bütçeyi zorlamış olabilir. Yılın kalan iki ayında ciddi bir gelir artışı beklenmiyor. Kovalar, 2025’i maddi anlamda değil, hatalarından öğrendikleriyle kapatacak gibi görünüyor.

Balık Burcu

Balık burcu için 2025, hayallerle gerçeklerin çakıştığı bir dönem oldu. İlkbaharda başlayan umut verici gelişmeler yılın ilerleyen döneminde kalıcılığını yitirdi. Duygusal harcamalar ve plansız yardımlar, finansal istikrarı zedeledi. Kasım ve Aralık aylarında parayla ilgili konularda daha dikkatli olunması gerekiyor. Balık yılı “manevi olarak zengin, maddi olarak temkinli” biçiminde tamamlayabilir.

Yengeç Burcu

Yengeç burcu 2025 boyunca ev, aile ve güven alanlarına yönelmiş durumda. Ancak bu alanlardaki sorumluluklar finansal açıdan yorucu oldu. Özellikle yıl ortasında yapılan büyük harcamalar, son çeyrekte dengeyi yeniden kurmayı zorlaştırıyor. Parasal kazançlar sınırlı kalırken giderler artma eğiliminde. Yengeç bu yılı, “önceliklerimi doğru belirlemem gerekiyormuş” diyerek kapatma eğiliminde.

