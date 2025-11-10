Seneye Tekrar Deneriz! 2025 Yılını da Parayı Bulmadan Bitirecek Burçlar

Ekonomik açıdan hareketli ama bir o kadar da dengesiz geçen 2025 yılı, bazı burçlar için maddi anlamda beklentilerin gerisinde kaldı. Kimi yıl boyunca çok çalıştı ama emeğinin karşılığını alamadı, kimi ise yanlış zamanda risk almanın bedelini ödedi. Artık yılın son iki ayına girerken tablo netleşiyor: Bazı burçlar bu yılı da cüzdanına bereket getiremeden kapatacak gibi görünüyor. İşte 2025’i “seneye tekrar deneriz” diyerek tamamlamaya hazırlanan o burçlar...