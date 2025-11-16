40 Bin Yıllık Sır Çözüldü: Dünyanın En Eski RNA’sı Yünlü Mamuttan Çıkarıldı
Sibirya’nın donmuş topraklarında genç bir mamutun binlerce yıl boyunca sakladığı sır, sonunda gün yüzüne çıktı. Bilim insanları, normalde saatler içinde yok olan RNA’yı 40 bin yıllık buzul bir bedenden çekip çıkarmayı başararak hem kendi beklentilerini hem de bilim dünyasının sınırlarını altüst etti.
Dünyanın en eski RNA’sı, tam 40 bin yıl buz gibi Sibirya’da takılı kalan genç yünlü mamut Yuka’dan çıkarıldı.
RNA analizleri, Yuka’nın son saniyelerinde kaslarının gerildiğini ve hücrelerinin yoğun stres altında olduğunu gösterdi.
Bugüne kadar elde edilen en eski RNA verisi 14 bin yıllıktı.
