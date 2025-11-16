onedio
Gırtlağıyla Zurna Çalarak Hüsnü Şenlendirici'ye Meydan Okuyan Vatandaş "Biz Ne İzledik Şimdi?" Dedirtti

Gırtlağıyla Zurna Çalarak Hüsnü Şenlendirici'ye Meydan Okuyan Vatandaş "Biz Ne İzledik Şimdi?" Dedirtti

Aydın
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.11.2025 - 13:36

Aydın’da gerçekleştirilen sokak röportajları sırasında kaydedilen bir görüntü, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Aydınhaberleri.com ekibinin sorularını yanıtlayan bir vatandaş, sohbetin ortasında sıra dışı bir yeteneğini sergileyerek çevredeki herkesin şaşkınlıkla izlemesine neden oldu.

İşte o anlar:

Gün geçmesin ki ülkemizde ilginç bir olay yaşanmasın.

Gün geçmesin ki ülkemizde ilginç bir olay yaşanmasın.

Bu sefer konum Aydın. Aydınhaberleri.com isimli bir platform, Aydın sokaklarında vatandaşlarla sohbet ediyordu.

Bir vatandaş ise pek bi' ilginç 'yeteneğini' göstermeden edemedi. Gırtlağıyla zurna çalan vatandaş, 'Biz ne izledik şimdi?' dedirtti.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
