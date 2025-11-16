onedio
Güne Başlamadan ve Öğle Yemeğinden Önce Tükettiğinizde Kilo Verdiren Besin Açıklandı

Metehan Bozkurt
16.11.2025 - 11:37

Güne enerjik başlamak ve öğle yemeğinde aşırı yemek yeme ihtimalini azaltmak isteyenler için basit bir çözüm var. Araştırmalar, kahvaltı ve öğle öncesinde tüketilen protein ağırlıklı besinlerin, tokluk hissini artırarak kilo vermeyi desteklediğini gösteriyor.

İşte detaylar...

Günlük beslenmenizde basit bir değişiklik, kilo kontrolü konusunda büyük fark yaratabilir.

Araştırmalar, özellikle kahvaltı ve öğle yemeği öncesinde tüketilen whey proteini gibi protein ağırlıklı gıdaların, tokluk hissini artırarak ve kan şekerini dengeleyerek kilo kaybına yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Whey proteini, peynir üretimi sırasında elde edilen bir süt proteinidir.

Protein açısından zengin olması, kas gelişimini desteklerken aynı zamanda iştahı kontrol etmeye yardımcı olur. Yapılan bazı çalışmalar, kahvaltı ve öğle yemeği öncesi whey proteini içeren bir shake tüketen kişilerin, yemek sonrası daha uzun süre tok kaldığını ve kan şekerinin dengelendiğini ortaya koyuyor.

