Akıllarını Bir Türlü Susturamıyorlar: Her Şeyi Kafaya En Çok Takan 4 Burç

Metehan Bozkurt
17.11.2025 - 13:33

Bazı burçlar var ki, yaşanan bir olay çoktan bitmiş olsa bile zihinlerindeki perde kapanmaz. Detayları didik didik etmeleri, söylenen bir cümleyi defalarca tartmaları ve olası senaryoları hesaplamaları neredeyse günlük rutinleri hâline gelir.

İşte her şeyi kafaya takan 4 burç...

Yengeç Burcu

Duygusal hafızası güçlü olduğu için yaşadığı her şeyi uzun süre içinde taşır. En ufak bir mimik, bir kelime ya da beklenmedik bir sessizlik bile zihninde saatlerce dönüp durabilir. Sakin görünür ama iç dünyasında analiz hiç durmaz.

Başak Burcu

Kontrolsüz bir detay avcısıdır. Bir olay bittiğinde bile “Ya şöyle olsaydı?” senaryolarını masaya yatırır. Kusur bulmak için değil ama her şeyin mükemmel işlediğinden emin olmak için düşünür, düşünür, bir daha düşünür.

Akrep Burcu

Her şeyin ardındaki gerçeği görmek ister. Bu merak, kimi zaman zihninin fazla mesai yapmasına yol açar. Bir sözün tonunu, bir bakışın niyetini ya da bir davranışın altında yatan nedeni çözmeden rahat edemez.

Oğlak Burcu

Sorumluluk duygusu yüksek olduğu için attığı her adımı defalarca tartar. Bir kararı yanlış vermekten hoşlanmadığından, en küçük aksaklığın bile nedenlerini uzun uzun düşünür. Zihnindeki hesap makinesi hiç susmaz.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
