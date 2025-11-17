Yatırımcı Charlie Munger'in Ölmeden Önce Verdiği Altın Değerinde Tavsiye: Evinizin Bahçesine Ağaç Dikin
Charlie Munger, emlak dünyasında kazanç kapısını sadece iç mekanlarla değil, dışarıdan görünen güzellikle açabileceğini herkesten önce fark etti. Munger'e göre, bir evin bahçesi ne kadar bakımlı ve yeşil olursa, alıcıların ilgisi o kadar artıyor, peyzaja yapılan her yatırım, üç kat kar ile geri dönüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü yatırımcı Charlie Munger, ölmeden önce yatırımcılara ilginç bir tavsiyede bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O zamanlar 442 dairelik bir projede her bir yeri özenle yeşillendirdi. Ağaçlar, çimler ve renkli bitkiler alıcıların ilgisini çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın