Yatırımcı Charlie Munger'in Ölmeden Önce Verdiği Altın Değerinde Tavsiye: Evinizin Bahçesine Ağaç Dikin

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.11.2025 - 12:45

Charlie Munger, emlak dünyasında kazanç kapısını sadece iç mekanlarla değil, dışarıdan görünen güzellikle açabileceğini herkesten önce fark etti. Munger'e göre, bir evin bahçesi ne kadar bakımlı ve yeşil olursa, alıcıların ilgisi o kadar artıyor, peyzaja yapılan her yatırım, üç kat kar ile geri dönüyor.

Ünlü yatırımcı Charlie Munger, ölmeden önce yatırımcılara ilginç bir tavsiyede bulundu.

Charlie Munger, peyzajı sadece süs olarak görmedi, kazanç kapısı olarak değerlendirdi. 1960’larda Los Angeles’ta emlak avukatıyken boş arsaları kâr getiren projelere dönüştüren Munger, alıcıların bir mutfağı beğenebileceğini ama evin gerçek cazibesini dışarıdan görür görmez hissettiğini fark etti.

O zamanlar 442 dairelik bir projede her bir yeri özenle yeşillendirdi. Ağaçlar, çimler ve renkli bitkiler alıcıların ilgisini çekti.

Sonuç ise epey şaşırtıcıydı. Peyzaja harcanan her dolar üç katı olarak geri döndü. Bugün araştırmalar da bunu doğruluyor. Alıcıların büyük çoğunluğu evin dış görünüşünün önemli olduğunu söylüyor. Munger’ın stratejisi basit ama etkiliydi:

İlk izlenim, satışı artıran izlenimdir.

