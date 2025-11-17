Yatırımcı Charlie Munger'in Ölmeden Önce Verdiği Altın Değerinde Tavsiye: Evinizin Bahçesine Ağaç Dikin

Charlie Munger, emlak dünyasında kazanç kapısını sadece iç mekanlarla değil, dışarıdan görünen güzellikle açabileceğini herkesten önce fark etti. Munger'e göre, bir evin bahçesi ne kadar bakımlı ve yeşil olursa, alıcıların ilgisi o kadar artıyor, peyzaja yapılan her yatırım, üç kat kar ile geri dönüyor.

