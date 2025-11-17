350 Yıllık Sır Gün Yüzüne Çıktı: Çiftin Bahçesinden Tarihi Gümüş Hazine Çıktı

Ayrıca bakır alaşımlı bir yüzük, dini bir madalyon, düğmeler ve barutlu bir ateşli silaha ait kurşun bilyeler de bulundu. Koleksiyonda, dönemin ekonomik sıkıntılarını yansıtan tymf tipi sikkeler ile bölgesel ticarette yaygın ort ve szóstakparaları dikkat çekiyor. Üçte iki taler değerindeki iki sikke ise hazine içindeki en yüksek değerli parçalar arasında.