350 Yıllık Sır Gün Yüzüne Çıktı: Çiftin Bahçesinden Tarihi Gümüş Hazine Çıktı
Kuzey Polonya’da bir çiftin rutin bahçe temizliği, bölgenin geçmişine dair önemli bir bulgunun kapısını araladı. Toprak altından çıkan 350 yıllık gümüş sikkeler, yalnızca şaşkınlık yaratmakla kalmadı, dönemin ekonomik koşullarına ve günlük yaşama dair değerli ipuçları da sundu. Uzmanlar dikkatle korunan bu koleksiyonun bölgenin tarihine yeni bir perspektif kazandıracağını belirtiyor.
Kuzey Polonya’nın Bukowiec Wielki bölgesinde bir çiftin çayırlarını temizlerken yaptığı sıradan bir çalışma, bölgenin tarihine ışık tutan önemli bir keşfe dönüştü.
Araştırma, koleksiyonun korunmasından sorumlu Działdowo’daki Pogranicza Müzesi tarafından yürütüldü.
Hazineler arasında günlük işlemlerde kullanılan düşük değerli paralar ile daha yüksek meblağlı sikkeler birlikte yer alıyor.
