onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
350 Yıllık Sır Gün Yüzüne Çıktı: Çiftin Bahçesinden Tarihi Gümüş Hazine Çıktı

350 Yıllık Sır Gün Yüzüne Çıktı: Çiftin Bahçesinden Tarihi Gümüş Hazine Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.11.2025 - 14:21

Kuzey Polonya’da bir çiftin rutin bahçe temizliği, bölgenin geçmişine dair önemli bir bulgunun kapısını araladı. Toprak altından çıkan 350 yıllık gümüş sikkeler, yalnızca şaşkınlık yaratmakla kalmadı, dönemin ekonomik koşullarına ve günlük yaşama dair değerli ipuçları da sundu. Uzmanlar dikkatle korunan bu koleksiyonun bölgenin tarihine yeni bir perspektif kazandıracağını belirtiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kuzey Polonya’nın Bukowiec Wielki bölgesinde bir çiftin çayırlarını temizlerken yaptığı sıradan bir çalışma, bölgenin tarihine ışık tutan önemli bir keşfe dönüştü.

Kuzey Polonya’nın Bukowiec Wielki bölgesinde bir çiftin çayırlarını temizlerken yaptığı sıradan bir çalışma, bölgenin tarihine ışık tutan önemli bir keşfe dönüştü.

Beata ve Romuald Jóźwiak çifti, tarlalarında yürüttükleri bakım sırasında 350 yıl öncesine ait 162 gümüş sikkeyi gün yüzüne çıkardı. Yerel yetkililer buluntuyu doğrularken, sikkelerin 1660-1679 dönemine tarihlendiği açıklandı.

Araştırma, koleksiyonun korunmasından sorumlu Działdowo’daki Pogranicza Müzesi tarafından yürütüldü.

Araştırma, koleksiyonun korunmasından sorumlu Działdowo’daki Pogranicza Müzesi tarafından yürütüldü.

Uzman ekip, sikkelerin saklandığı kil kavanoz parçalarını da ortaya çıkararak buluntunun tek seferde değil, düzenli birikimlerle oluşmuş bir ev tasarrufu olduğunu belirledi. Arkeologlar, dönemin hareketli siyasi yapısı ve ağır vergiler nedeniyle halkın değerli eşyalarını güvenlik amacıyla toprağa gömdüğünü, bu tür hazinelerin çoğunun ise savaşlar, hastalıklar veya göçler sebebiyle geri alınamadığını vurguladı.

Not: Görsel temsilidir.

Hazineler arasında günlük işlemlerde kullanılan düşük değerli paralar ile daha yüksek meblağlı sikkeler birlikte yer alıyor.

Hazineler arasında günlük işlemlerde kullanılan düşük değerli paralar ile daha yüksek meblağlı sikkeler birlikte yer alıyor.

Ayrıca bakır alaşımlı bir yüzük, dini bir madalyon, düğmeler ve barutlu bir ateşli silaha ait kurşun bilyeler de bulundu. Koleksiyonda, dönemin ekonomik sıkıntılarını yansıtan tymf tipi sikkeler ile bölgesel ticarette yaygın ort ve szóstakparaları dikkat çekiyor. Üçte iki taler değerindeki iki sikke ise hazine içindeki en yüksek değerli parçalar arasında.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın