ABD'de Şok Rapor: Yapay Zeka Oyuncakları Çocuklara Ateş Yakmayı ve Cinsel İçerikleri Anlatıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.11.2025 - 14:25

Yapay zekalı oyuncaklar son yıllarda büyük bir yükselişte. Birçok aile onları güvenilir birer dijital arkadaş olarak görüyor. Ancak ABD’de hazırlanan yeni bir rapor, bu oyuncakların düşündüğümüz kadar masum olmadığını gösterdi. Araştırmacılar, oyuncaklarla yapılan uzun sohbetlerin kontrol dışına çıktığını ortaya koydu. 

Araştırma, oyuncakların kontrolden çıktığını gösterdi.

ABD Kamu Yararı Araştırma Grubu (PIRG), 3 ila 12 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanan üç farklı yapay zekalı oyuncağı uzun süreli testlere tabi tuttu. Kısa sohbetlerde dikkatli davranan oyuncakların, 10 dakika ile 1 saat arasındaki konuşmalarda tamamen kontrolden çıktığı belirlendi.

Test edilen oyuncaklar arasında OpenAI’nin GPT-4o modelini kullanan Kumma (FoloToy), çocuk robotu Miko 3 ve roket şeklindeki konuşan oyuncak Curio Grok yer aldı. Ürünlerin tamamı, belli bir noktadan sonra çocuklara tehlikeli yönlendirmelerde bulundu. Miko 3, yalnızca 5 yaşında olduğu varsayılan bir kullanıcıya evde kibrit ve plastik poşetlerin nerede bulunacağını anlattı. Curio Grok ise savaşta ölmenin kahramanca olduğuna dair ifadeler kullandı.

En büyük sorun ise Kumma’da ortaya çıktı. PIRG, Kumma’nın yalnızca tehlikeli nesnelerin yerini tarif etmediğini; adım adım kibritle nasıl ateş yakılacağını öğrettiğini kaydetti. Üstelik bu yönlendirmelerde 'küçük bir gitar teli çeker gibi çakmaktaşı sürtmek' gibi detaylı tarifler bile vardı.

Kumma'nın verdiği yanıtlar yalnızca fiziksel tehlikelerle sınırlı değildi...

Bazı tetikleyici kelimelerle yapılan sohbetlerde modelin cinsel fetişler, 'öğretmen-öğrenci temalı rol yapma senaryoları', şiddet içeren fanteziler gibi içeriklere girdiği belirlendi. Kumma bazı konuları kendi başına gündeme getirdi. 

PIRG raporunda ayrıca oyuncakların veri güvenliği açısından da ciddi riskler taşıdığı belirtildi. 

Bazı oyuncakların her an dinleme halinde olduğu, hatta bir tanesinin araştırmacıların aralarında yaptığı konuşmaya izinsiz şekilde katıldığı kaydedildi. Bir oyuncak, ses kayıtlarını üçüncü taraf şirketlerle paylaştığını; bir diğeri ise biyometrik verileri üç yıl boyunca sakladığını kabul etti.

Araştırmanın sonuçları, son dönemde gündeme gelen "AI psikozu" vakalarıyla da örtüşüyor.

Uzmanlar, yapay zekayla uzun süre iletişim kuran bazı bireylerin gerçeklik algısında bozulmalar yaşadığını ve bu etkinin çocuklarda çok daha hızlı ortaya çıkabileceğini söylüyor. Çocukların, yapay zekalı oyuncağı 'en yakın arkadaşı' olarak görmesi, kişisel bilgilerini hızla paylaşmalarına ve duygusal bağ kurmalarına neden olabiliyor.

Araştırmacılar, bu oyuncakların piyasaya sürülmeden önce yeterli güvenlik testlerinden geçmediğini açıkça belirtiyor.

