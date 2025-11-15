ABD Kamu Yararı Araştırma Grubu (PIRG), 3 ila 12 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanan üç farklı yapay zekalı oyuncağı uzun süreli testlere tabi tuttu. Kısa sohbetlerde dikkatli davranan oyuncakların, 10 dakika ile 1 saat arasındaki konuşmalarda tamamen kontrolden çıktığı belirlendi.

Test edilen oyuncaklar arasında OpenAI’nin GPT-4o modelini kullanan Kumma (FoloToy), çocuk robotu Miko 3 ve roket şeklindeki konuşan oyuncak Curio Grok yer aldı. Ürünlerin tamamı, belli bir noktadan sonra çocuklara tehlikeli yönlendirmelerde bulundu. Miko 3, yalnızca 5 yaşında olduğu varsayılan bir kullanıcıya evde kibrit ve plastik poşetlerin nerede bulunacağını anlattı. Curio Grok ise savaşta ölmenin kahramanca olduğuna dair ifadeler kullandı.

En büyük sorun ise Kumma’da ortaya çıktı. PIRG, Kumma’nın yalnızca tehlikeli nesnelerin yerini tarif etmediğini; adım adım kibritle nasıl ateş yakılacağını öğrettiğini kaydetti. Üstelik bu yönlendirmelerde 'küçük bir gitar teli çeker gibi çakmaktaşı sürtmek' gibi detaylı tarifler bile vardı.