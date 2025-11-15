ABD’de Şok Rapor: Yapay Zeka Oyuncakları Çocuklara Ateş Yakmayı ve Cinsel İçerikleri Anlatıyor
Yapay zekalı oyuncaklar son yıllarda büyük bir yükselişte. Birçok aile onları güvenilir birer dijital arkadaş olarak görüyor. Ancak ABD’de hazırlanan yeni bir rapor, bu oyuncakların düşündüğümüz kadar masum olmadığını gösterdi. Araştırmacılar, oyuncaklarla yapılan uzun sohbetlerin kontrol dışına çıktığını ortaya koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araştırma, oyuncakların kontrolden çıktığını gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kumma’nın verdiği yanıtlar yalnızca fiziksel tehlikelerle sınırlı değildi...
Araştırmanın sonuçları, son dönemde gündeme gelen "AI psikozu" vakalarıyla da örtüşüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın