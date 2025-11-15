Koreliler Uyurken Ağızlarını Meğerse Bu Yüzden Bantlıyormuş
Sosyal medyada karşımıza çıkan ağız bantlama videoları, son dönemin en tartışmalı akımlarından biri. Ancak bu uygulamanın modern bir trend sanılması büyük bir yanılgı. Koreliler başta olmak üzere birçok kültür, nefes düzenini iyileştirmek için yüzyıllardır burun nefesine odaklanıyor.
Bugün horlamayı azaltma ve uyku kalitesini artırma amacıyla kullanılan bantlar aslında çok daha eski bir geleneğin devamı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ağız bantlamanın kökeni sanıldığından da eski.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Koreliler neden kullanıyor?
Gerçekten işe yarıyor mu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın