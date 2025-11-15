onedio
Koreliler Uyurken Ağızlarını Meğerse Bu Yüzden Bantlıyormuş

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.11.2025 - 13:26

Sosyal medyada karşımıza çıkan ağız bantlama videoları, son dönemin en tartışmalı akımlarından biri. Ancak bu uygulamanın modern bir trend sanılması büyük bir yanılgı. Koreliler başta olmak üzere birçok kültür, nefes düzenini iyileştirmek için yüzyıllardır burun nefesine odaklanıyor. 

Bugün horlamayı azaltma ve uyku kalitesini artırma amacıyla kullanılan bantlar aslında çok daha eski bir geleneğin devamı. 

Ağız bantlamanın kökeni sanıldığından da eski.

Günümüzde ağız bantlama, uyku sırasında burun nefesini teşvik eden teknik gibi görülebilir. Ancak uzmanlara göre bu yaklaşımın temeli, binlerce yıl öncesine uzanan nefes prensiplerine dayanıyor. 

Yoga ve Antik Çin Tıbbı’nda burundan nefes almak, enerji akışını düzenleyen ve zihni sakinleştiren temel bir kural olarak kabul ediliyordu. Öğretilerde ağız nefesi dengesizlik olarak görülüyor, doğru nefesin burundan alınması gerektiği vurgulanıyordu.

Tıpta ise ağızdan nefes almanın etkileri ilk kez 19. yüzyılda kayıt altına girdi. Amerikalı ressam ve araştırmacı George Catlin, Kızılderili kabileler üzerinde yaptığı gözlemlerde burun nefesinin yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini fark etti. 1869’da yayımladığı 'Shut Your Mouth and Save Your Life' kitabında, çocukların uyurken bile ağızlarının kapalı tutulması gerektiğini yazdı.

Koreliler neden kullanıyor?

1900’lü yılların başına gelindiğinde ortodontistler ve pediatri uzmanları ağızdan nefes alan çocuklarda belirgin değişiklikler fark etmeye başladı. Diş bozuklukları, dar çene gelişimi ve uzun yüz yapısı gibi karakteristik sorunların ağız nefesiyle ilişkili olduğu raporlandı.

1950’lerde Rus doktor Konstantin Buteyko’nun kronik solunum sorunları üzerine yaptığı çalışmalarla burun nefesinin önemi yeniden gündeme taşındı. Buteyko yöntemi kapsamında bazı hastalarda gece ağız kapatma uygulamaları düzenli olarak kullanılmaya başlandı.

Bugün ise Kore’de ağız bantlama, hem horlamayı azaltma hem de ağız kuruluğunu engelleme amacıyla sıkça tercih edilen bir alışkanlık haline gelmiş durumda.

Gerçekten işe yarıyor mu?

Ağız bantlamanın savunucuları yöntemin burun nefesini geliştirdiğini, daha iyi oksijenlenme sağladığını ve horlamayı azalttığını öne sürüyor. Burun nefesinin havayı filtrelemesi, nemlendirmesi ve ısıtması gibi doğal işlevler göz önünde bulundurulduğunda bu teoriler mantıklı geliyor. Bazı küçük çalışmalarda ağız bantlamanın horlamayı azalttığı da raporlandı.

Bilimsel kanıtı ise hala oldukça sınırlı. Yapılan araştırmalar hem az sayıda katılımcıyla yapılmış hem de sonuçlar tutarlı değil. Örneğin küçük bir çalışma 30 kişide horlamanın azaldığını gösterirken, başka bir araştırma astımlı 36 kişide hiçbir değişiklik bulmadı.

Daha önemlisi, ağız bantlamanın risk taşıdığı durumlar da var. Burun tıkanıklığı, alerji, sinüzit, deviye septum, büyümüş bademcik, kalp problemleri veya uyku apnesi yaşayan kişilerin bu yöntemi kesinlikle doktor kontrolü olmadan denememesi gerekiyor. Yani herkes için uygun değil diyebiliriz.

