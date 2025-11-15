Koreliler Uyurken Ağızlarını Meğerse Bu Yüzden Bantlıyormuş

Ağız bantlamanın savunucuları yöntemin burun nefesini geliştirdiğini, daha iyi oksijenlenme sağladığını ve horlamayı azalttığını öne sürüyor. Burun nefesinin havayı filtrelemesi, nemlendirmesi ve ısıtması gibi doğal işlevler göz önünde bulundurulduğunda bu teoriler mantıklı geliyor. Bazı küçük çalışmalarda ağız bantlamanın horlamayı azalttığı da raporlandı.

Bilimsel kanıtı ise hala oldukça sınırlı. Yapılan araştırmalar hem az sayıda katılımcıyla yapılmış hem de sonuçlar tutarlı değil. Örneğin küçük bir çalışma 30 kişide horlamanın azaldığını gösterirken, başka bir araştırma astımlı 36 kişide hiçbir değişiklik bulmadı.

Daha önemlisi, ağız bantlamanın risk taşıdığı durumlar da var. Burun tıkanıklığı, alerji, sinüzit, deviye septum, büyümüş bademcik, kalp problemleri veya uyku apnesi yaşayan kişilerin bu yöntemi kesinlikle doktor kontrolü olmadan denememesi gerekiyor. Yani herkes için uygun değil diyebiliriz.