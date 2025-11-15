Paris’te Yaşayan Bir Kadının Evine Gitmek İçin Verdiği Mücadele Viral Oldu!

Paris'te bir dairede yaşamak kulağa romantik gelse de bu videoyu izleyince fikrinizin değişeceğine eminiz. Bir kadın, evine ulaşmak için geçtiği sonsuz kapılar zincirini ve bitmeyen merdivenleri tek tek kaydetti. Videonun sosyal medyada yayılmasıyla herkes 'Ya yangın çıkarsa, o zaman ne olacak?' sorusunu sormaya başladı.

Kadının her aşamada nefeslenmesi ve pes etmemesi videoyu kısa sürede viral hale getirdi. İşte o yolculuğun tamamı...

Kaynak: TikTok / char.winslow