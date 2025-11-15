onedio
Paris’te Yaşayan Bir Kadının Evine Gitmek İçin Verdiği Mücadele Viral Oldu!

Gökçe Cici
15.11.2025 - 11:07

Paris'te bir dairede yaşamak kulağa romantik gelse de bu videoyu izleyince fikrinizin değişeceğine eminiz. Bir kadın, evine ulaşmak için geçtiği sonsuz kapılar zincirini ve bitmeyen merdivenleri tek tek kaydetti. Videonun sosyal medyada yayılmasıyla herkes 'Ya yangın çıkarsa, o zaman ne olacak?' sorusunu sormaya başladı.

Kadının her aşamada nefeslenmesi ve pes etmemesi videoyu kısa sürede viral hale getirdi. İşte o yolculuğun tamamı...

Kaynak: TikTok / char.winslow

O anlara buradan ulaşabilirsiniz:

Sonunda evine ulaştığında adeta zafer kazanmış gibi hissetti.

Sonunda evine ulaştığında adeta zafer kazanmış gibi hissetti.

Paris'te yaşayan bir kadın, evine giden yolu göstermek isteyince sosyal medya gündeminin tam ortasına oturdu. Ön kapıdan içeri girer girmez merdivenler tarafından karşılanması, ardından başka bir kapının, avlunun ve tekrar başka bir kapının gelmesi izleyenleri bile soluk soluğa bıraktı.

Ne yalan söyleyelim evinin yolu, labirenti aratmayacak cinsten!

"Frodo ve Sam'in Mordor'a ulaşması daha az zaman aldı."

twitter.com

"Kahve içmeye gelmek ister misin?" Hayır, teşekkürler.

twitter.com

"Hırsızlar ilk 15 kapıyı kırdıktan sonra, önlerinde 35 tane daha kapı olduğunu fark edince"

twitter.com
"Ya yangın çıkarsa?"

twitter.com

"Üç kez farklı boyutlardan geçti"

twitter.com

"Birini evinize davet etmeye çalıştığınızı düşünün!"

twitter.com

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
