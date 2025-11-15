Paris’te Yaşayan Bir Kadının Evine Gitmek İçin Verdiği Mücadele Viral Oldu!

Paris'te bir dairede yaşamak kulağa romantik gelse de bu videoyu izleyince fikrinizin değişeceğine eminiz. Bir kadın, evine ulaşmak için geçtiği sonsuz kapılar zincirini ve bitmeyen merdivenleri tek tek kaydetti. Videonun sosyal medyada yayılmasıyla herkes 'Ya yangın çıkarsa, o zaman ne olacak?' sorusunu sormaya başladı.
Kadının her aşamada nefeslenmesi ve pes etmemesi videoyu kısa sürede viral hale getirdi. İşte o yolculuğun tamamı...
Kaynak: TikTok / char.winslow
O anlara buradan ulaşabilirsiniz:
Sonunda evine ulaştığında adeta zafer kazanmış gibi hissetti.
"Frodo ve Sam'in Mordor'a ulaşması daha az zaman aldı."
"Kahve içmeye gelmek ister misin?" Hayır, teşekkürler.
"Hırsızlar ilk 15 kapıyı kırdıktan sonra, önlerinde 35 tane daha kapı olduğunu fark edince"
"Ya yangın çıkarsa?"
"Üç kez farklı boyutlardan geçti"
"Birini evinize davet etmeye çalıştığınızı düşünün!"
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
