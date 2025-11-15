Kediler Çamaşır Suyu Kokusunu Neden Sever?
Evde temizlik yaptıktan sonra kedinizin yere gelip yuvarlandığını hiç fark ettiniz mi? Çamaşır suyuyla silinen bir yüzeye yaklaşırken heyecanlanmaları birçok kişiye tuhaf geliyor. Kimi kedi kokuyu severken kimi kedi adeta coşuyor. Bu davranışın nedenine dair kesin bir kanıt yok ancak veterinerlerin üzerinde durduğu bazı teoriler var.
İşte uzmanların ortaya koyduğu en güçlü açıklamalar...
Kediler, çamaşır suyundaki klor kokusunu feromonlarla ilişkilendiriyor olabilir.
Bazı kediler çamaşır suyu kokusunu tehdit olarak algılıyor ve alanı yeniden işaretlemeye çalışıyor.
Klor, bazı kedilerde kedi otu etkisine benzer bir iyi hissetme tepkisi yaratıyor olabilir.
