Kediler Çamaşır Suyu Kokusunu Neden Sever?

Kediler dünyayı koklayarak anlamlandıran canlılar olduğu için kokuların onlarda yarattığı etki oldukça güçlüdür. Çamaşır suları genellikle klor içerir ve bazı kediler için feromon etkisine benzer tepki oluşturabilir. Silinen bir yüzeye sürtünmeleri, yerde yuvarlanmaları ve heyecanlı davranışlar sergilemeleri aslında pek de şaşırtıcı değil.

Kedilerin idrarı çözündükçe açığa çıkan bazı bileşenlerin kokusunun çamaşır suyuna benzediği de biliniyor. Kimi kediler bu kokuyu diğer bir kedinin varlığı gibi algılayabilir. Onlarda oluşan hormonal tepkinin nedeni de bu olasılık olarak değerlendiriliyor.