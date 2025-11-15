onedio
Kediler Çamaşır Suyu Kokusunu Neden Sever?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.11.2025 - 10:29

Evde temizlik yaptıktan sonra kedinizin yere gelip yuvarlandığını hiç fark ettiniz mi? Çamaşır suyuyla silinen bir yüzeye yaklaşırken heyecanlanmaları birçok kişiye tuhaf geliyor. Kimi kedi kokuyu severken kimi kedi adeta coşuyor. Bu davranışın nedenine dair kesin bir kanıt yok ancak veterinerlerin üzerinde durduğu bazı teoriler var.

İşte uzmanların ortaya koyduğu en güçlü açıklamalar...

Kediler, çamaşır suyundaki klor kokusunu feromonlarla ilişkilendiriyor olabilir.

Kediler dünyayı koklayarak anlamlandıran canlılar olduğu için kokuların onlarda yarattığı etki oldukça güçlüdür. Çamaşır suları genellikle klor içerir ve bazı kediler için feromon etkisine benzer tepki oluşturabilir. Silinen bir yüzeye sürtünmeleri, yerde yuvarlanmaları ve heyecanlı davranışlar sergilemeleri aslında pek de şaşırtıcı değil.

Kedilerin idrarı çözündükçe açığa çıkan bazı bileşenlerin kokusunun çamaşır suyuna benzediği de biliniyor. Kimi kediler bu kokuyu diğer bir kedinin varlığı gibi algılayabilir. Onlarda oluşan hormonal tepkinin nedeni de bu olasılık olarak değerlendiriliyor.

Bazı kediler çamaşır suyu kokusunu tehdit olarak algılıyor ve alanı yeniden işaretlemeye çalışıyor.

Çamaşır suyunun oluşturduğu koku, kediler için yabancı bir kedinin bölgeye girmiş olabileceği sinyalini verebilir. Bu nedenle bazı kediler kokunun geldiği noktaya defalarca gidip koklar, sürtünür ve kendi kokularını bırakmaya çalışır.

Bazıları kokudan tamamen uzak dururken bazıları aşırı merak gösterir. Kokuya verilen tepkinin genetik özelliklerle ilişkili olduğu düşünülüyor. Örneğin bazı ırkların kimyasal kokulara daha hassas olduğu gözlemlenmiştir.

Klor, bazı kedilerde kedi otu etkisine benzer bir iyi hissetme tepkisi yaratıyor olabilir.

Veterinerlere göre klorun kimyasal yapısı, kedilerin beyinlerindeki mutluluk reseptörlerini harekete geçirebiliyor. Keti otunun içindeki nepetalakton maddesine verilen tepkiyle benzerlik taşıdığı için bazı kediler çamaşır suyu kokusunu algıladıklarında daha canlı, oyunbaz ve aşırı enerjik hale gelebiliyor.

Biz böyle uzun uzadıya anlattık ancak içeriğimizi okuduktan sonra gidip kedinize kesinlikle çamaşır suyu koklatmayın. Uzmanlar çamaşır suyunun toksik bir madde olduğunu özellikle vurguluyor. Yüksek miktarda solunması veya en ufak bir yalama bile kediler için ölümcül sonuçlar doğurabilir.

Temizlik sırasında kediyi başka bir odada tutmak, ürünü mutlaka seyrelterek kullanmak ve yüzeyi durulamak en güvenli yaklaşım.

