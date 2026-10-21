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Telefon Kılıflarının Sararmasının Nedeni Sadece Güneş Değilmiş: 3 Etken Belli Oldu

Telefon Kılıflarının Sararmasının Nedeni Sadece Güneş Değilmiş: 3 Etken Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 22:10
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Şeffaf telefon kılıfları bir süre sonra sararmaya başlıyor. Bunun arkasında güneşin ultraviyole ışınları, sıcaklık ve kılıfın yapıldığı malzeme var.

Gelin birlikte bakalım.

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Şeffaf kılıflarda en sık TPU ve silikon kullanılıyor.

Şeffaf kılıflarda en sık TPU ve silikon kullanılıyor.

Şeffaf telefon kılıflarında en yaygın kullanılan malzemeler arasında termoplastik poliüretan, kısaca TPU ve silikon bulunuyor. TPU, çizilmeye dayanıklı olması ve darbeyi emmesiyle biliniyor.

Kılıf üreticisi ZAGG'e göre TPU ve silikondan yapılan şeffaf kılıflar, polikarbonattan yapılanlara göre daha hızlı sararıyor.

Güneş ışığı plastiğin yapısını bozuyor.

Güneş ışığı plastiğin yapısını bozuyor.

Güneşten gelen ultraviyole ışınlar, plastiği oluşturan molekülleri parçalamaya başlıyor ve oksitlenmeyi hızlandırıyor.

TPU üreticisi Covestro'nun açıklamasına göre UV ışığına maruz kalan aromatik TPU'larda, kimyasal yapısı boyar maddelere benzeyen yeni bileşikler oluşuyor. Kılıfın sararmasına bu bileşikler yol açıyor.

Sıcaklık ve el yağı da sararmayı hızlandırıyor.

Sıcaklık ve el yağı da sararmayı hızlandırıyor.

Telefon şarj olurken ya da oyun oynarken ısınabiliyor. Güneşin sıcağı ve telefonu gün boyu elde tutmak da kılıfın ısınmasına neden oluyor.

Ciltten gelen doğal yağlar kılıfın üzerinde birikerek sararmayı hızlandırıyor. Asidik yapıdaki ter de plastiği zamanla yıpratıyor.

Sararmaya karşı eklenen maddeler de kesin çözüm değil.

Sararmaya karşı eklenen maddeler de kesin çözüm değil.

Covestro'ya göre aromatik TPU'ya eklenen UV dengeleyiciler sararmayı önlemiyor, yalnızca geciktiriyor. Bu yüzden sararma göstermeyen alifatik TPU türleri geliştirildi.

Sararmayı yavaşlatmanın en kolay yolu ise telefonu doğrudan güneş ışığından uzak tutmak. Kullanılmadığı zamanlarda telefonu cepte, çantada ya da serin ve kuru bir yerde tutmak, kılıfın UV ışığına ve sıcaklığa maruz kalmasını azaltıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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