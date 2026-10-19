Telefonu Yüzde 100 Şarj Etmek Bataryayı Bozuyor mu? Uzmanlar Cevabı Verdi

Sosyal medyada dolaşan bir iddia var: Telefonu her gece yüzde 100'e kadar şarj etmek bataryayı yıpratır. Peki bu iddianın ardında bilimsel bir kanıt var mı?

Penn State Üniversitesi'nden batarya uzmanı Chao-Yang Wang'a göre evet, ama sanıldığı kadar değil. Uzmanlar, bataryanın ömrünü uzatmak için en ideal şarj aralığını da açıkladı!

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