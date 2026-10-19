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Telefonu Yüzde 100 Şarj Etmek Bataryayı Bozuyor mu? Uzmanlar Cevabı Verdi

Telefonu Yüzde 100 Şarj Etmek Bataryayı Bozuyor mu? Uzmanlar Cevabı Verdi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 14:04
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Sosyal medyada dolaşan bir iddia var: Telefonu her gece yüzde 100'e kadar şarj etmek bataryayı yıpratır. Peki bu iddianın ardında bilimsel bir kanıt var mı? 

Penn State Üniversitesi'nden batarya uzmanı Chao-Yang Wang'a göre evet, ama sanıldığı kadar değil. Uzmanlar, bataryanın ömrünü uzatmak için en ideal şarj aralığını da açıkladı!

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Sürekli tam şarj, bataryayı yüzde 10-15 daha hızlı yıpratıyor

Sürekli tam şarj, bataryayı yüzde 10-15 daha hızlı yıpratıyor

Penn State Üniversitesi Elektrokimyasal Motor Merkezi Direktörü Chao-Yang Wang, yüzde 100'e kadar şarj edilen bir bataryanın biraz daha düşük seviyede tutulan bir bataryaya göre daha hızlı yıprandığını söylüyor.

Wang'a göre telefonu sürekli tam doldurmak, yüzde 90'a kadar şarj etmeye kıyasla bataryanın telefonun ömrü boyunca yüzde 10 ile 15 daha hızlı yıpranmasına yol açabiliyor. 'Çok büyük bir fark değil ama fark ediliyor' diyen Wang, bataryanın çoğu zaman telefonun diğer özelliklerinden daha uzun dayandığını da hatırlatıyor.

Uzun bir yolculuk gibi telefonu yoğun kullanacağınız günlerde yüzde 100 şarj etmek ise gayet mantıklı.

En ideal şarj aralığı yüzde 20 ile 80 arası

En ideal şarj aralığı yüzde 20 ile 80 arası

New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nden Doç. Dr. Dibakar Datta, tam dolu telefonu uzun süre prizde bırakmanın bataryayı yüksek voltajda tuttuğunu ve kimyasal yaşlanmaya yol açtığını söylüyor. Datta'ya göre ideal aralık yüzde 20 ile 80 arası. Telefonu yüzde 20 civarında şarja takmak ve bataryayı sürekli sıfıra kadar bitirmemek gerekiyor.

Isı da bataryanın en büyük düşmanlarından biri. Wang'a göre aşırı sıcak ya da soğuk, normal sıcaklıkta yüzde 100 şarj etmekten daha fazla zarar verebiliyor. Hızlı şarj da ısı ürettiği için Datta mümkün olduğunca yavaş şarjı öneriyor.

iPhone'da şarjı yüzde 80'de durdurmak mümkün

iPhone'da şarjı yüzde 80'de durdurmak mümkün

Telefonlar bu yıpranmayı azaltmak için kendi ayarlarını da sunuyor. Apple'ın destek sayfasına göre iPhone 15 ve sonraki modellerde Ayarlar > Pil > Şarj Etme yolundan yüzde 80 ile 100 arasında bir şarj sınırı belirlenebiliyor. iPhone 14 ve öncesinde ise Ayarlar > Pil > Pil Sağlığı ve Şarj Etme bölümündeki 'İyileştirilmiş Pil Şarjı', uzun süre prizde kalacağını öğrendiği durumlarda şarjı yüzde 80'de bekletiyor.

Pil sağlığını da telefonun pil ayarlarından kontrol etmek mümkün. Datta'ya göre pil sağlığı yüzde 80'in altına düştüğünde bataryayı değiştirmek gerekiyor.

Kısacası telefonu ara sıra yüzde 100 şarj etmek felaket değil; asıl dikkat edilmesi gereken ısı ve telefonun saatlerce prizde kalması.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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