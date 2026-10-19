Telefonu Yüzde 100 Şarj Etmek Bataryayı Bozuyor mu? Uzmanlar Cevabı Verdi
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Sosyal medyada dolaşan bir iddia var: Telefonu her gece yüzde 100'e kadar şarj etmek bataryayı yıpratır. Peki bu iddianın ardında bilimsel bir kanıt var mı?
Penn State Üniversitesi'nden batarya uzmanı Chao-Yang Wang'a göre evet, ama sanıldığı kadar değil. Uzmanlar, bataryanın ömrünü uzatmak için en ideal şarj aralığını da açıkladı!
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Sürekli tam şarj, bataryayı yüzde 10-15 daha hızlı yıpratıyor
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En ideal şarj aralığı yüzde 20 ile 80 arası
iPhone'da şarjı yüzde 80'de durdurmak mümkün
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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