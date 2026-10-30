Testo Taylan, Hatay Depreminden Sonra Depresyona Girerek Evden Çıkmayan Barış Özbay'ı Ziyaret Etti

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Sosyal medyada Testo Taylan adıyla tanınan Taylan Özgüç Danyıldız, Hatay’da Barış Özbay’ı ziyaret etti. Testo Taylan ziyaretle ilgili kısa bir video paylaşarak takipçileriyle bu anı paylaştı.
Deprem sonrasında hayatı tamamen değişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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