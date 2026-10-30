Testo Taylan, Hatay Depreminden Sonra Depresyona Girerek Evden Çıkmayan Barış Özbay'ı Ziyaret Etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybeden Barış Özbay, annesi Semra Özbay’la Defne ilçesinde yaşıyor. Genç, depremin ardından yaşama hevesini kaybetmiş, okuduğu üniversiteyi yarıda bırakmış ve uzun süre bilgisayar ve telefonla vakit geçirmişti. Üç yıla yakın evden çıkmayan Özbay’ın durumu gündeme gelince Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın talimatıyla ekipler harekete geçmişti. Özbay, Kasım 2025'te bir arkadaşının nişanına katılarak yıllar sonra ilk kez evden çıkmıştı.