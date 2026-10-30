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Testo Taylan, Hatay Depreminden Sonra Depresyona Girerek Evden Çıkmayan Barış Özbay'ı Ziyaret Etti

Testo Taylan, Hatay Depreminden Sonra Depresyona Girerek Evden Çıkmayan Barış Özbay'ı Ziyaret Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
30.10.2026 - 23:24

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Sosyal medyada Testo Taylan adıyla tanınan Taylan Özgüç Danyıldız, Hatay’da Barış Özbay’ı ziyaret etti. Testo Taylan ziyaretle ilgili kısa bir video paylaşarak takipçileriyle bu anı paylaştı.

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Deprem sonrasında hayatı tamamen değişti.

Deprem sonrasında hayatı tamamen değişti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybeden Barış Özbay, annesi Semra Özbay’la Defne ilçesinde yaşıyor. Genç, depremin ardından yaşama hevesini kaybetmiş, okuduğu üniversiteyi yarıda bırakmış ve uzun süre bilgisayar ve telefonla vakit geçirmişti. Üç yıla yakın evden çıkmayan Özbay’ın durumu gündeme gelince Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın talimatıyla ekipler harekete geçmişti. Özbay, Kasım 2025'te bir arkadaşının nişanına katılarak yıllar sonra ilk kez evden çıkmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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