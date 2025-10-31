Sevgili Yengeç, bugün senin için oldukça duygusal bir enerji var ve bu enerji, karın merkezinde yoğunlaşıyor. Belki de farkında olmadan bastırdığın duyguların biriktiği bu alan, bugün senin dikkatini çekiyor. Ancak unutma, bu duyguları yemek yiyerek ya da içine kapanarak serbest bırakmak yerine, daha sağlıklı yolları tercih etmelisin. Belki bir kağıda kalemi alıp içinde birikenleri yazıya dökerek rahatlama yolunu seçebilirsin. Ya da belki deniz kenarında, tuzlu hava eşliğinde derin nefesler alarak bu enerjiyi dışarıya bırakabilirsin.

Eğer karın bölgende bir sıcaklık hissedersen, bu enerjinin çözülmeye başladığını gösterir. Bu, duygusal enerjinin bedeninden çıkış yaptığı anlamına gelir. Kendine karşı şefkatli olmayı unutma, çünkü bugünün en iyi tedavisi tam olarak bu. Kendine biraz daha zaman ayır, belki biraz meditasyon yap ya da sadece sessiz bir yerde oturup düşüncelerini toparla. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…