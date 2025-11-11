Sevgili Yengeç, bugün duygusal yoğunluğun tavan yapacak. Fakat aynı zamanda bu duyguların seni iyileştirici bir etkiye sahip olduğu bir gün. İç dünyanda farkındalığını artıracak, basit ama etkili ritüellerle hem ruhunu rahatlatacaksın hem de enerjini gün boyu dengede tutabileceksin. Bu ritüeller, belki bir meditasyon seansı, belki bir doğa yürüyüşü ya da belki de sevdiğin bir kitabı okumak olabilir. Önemli olan, bu eylemlerin seni rahatlatması ve enerjini yükseltmesi.

Duygularınla baş başa kaldığın bugün, onları anlamlandırmak için küçük hareketler yapmayı ihmal etme. Belki bir günlük tutmak, belki bir resim çizmek ya da belki de duygularını müzikle ifade etmek... Bu hareketler, duygularını daha iyi anlamanı sağlayacak ve ruhunu hafifletecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…