Oyuncu Ayçin İnci GQ Men of The Year Ödül Gecesinde Tercih Ettiği Elbisenin Tasarımıyla Dile Düştü!

Oyuncu Ayçin İnci GQ Men of The Year Ödül Gecesinde Tercih Ettiği Elbisenin Tasarımıyla Dile Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.12.2025 - 10:29

Ayçin İnci, yıllardır yer aldığı “O Hayat Benim”, “Arka Sokaklar', “Bir Litre Gözyaşı”, “Kuzey Yıldızı İlk Aşk” gibi projelerle ekranın tanıdık yüzlerinden biri.

Tersane İstanbul’da düzenlenen GQ Men of the Year 2025 gecesi, ödül alan isimlerin yanı sıra kırmızı halı görünümleriyle de gündem oldu. Sinem Ünsal, Mert Yazıcıoğlu, Aras Aydın gibi isimlerin arasında geceye katılanlardan biri de oyuncu Ayçin İnci’ydi. Ünlü oyuncu tarzıyla geceye damga vurdu.

Gelin o anlara birlikte bakalım...

GQ Men of the Year 2025 gecesinde kırmızı halı ünlü isimlerle dolup taşarken, gecenin çok konuşulanlarından biri de Ayçin İnci'nin tarzı oldu.

Son yıllarda Kuzey Yıldızı İlk Aşk, O Hayat Benim, Bir Litre Gözyaşı, Sana Söz ve Başım Belada gibi projelerle ekranda sık sık gördüğümüz oyuncu, GQ kırmızı halısındaki tercihiyle gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Beyaz, sırt dekolteli ve kapüşon detaylı elbisesyiyle dikkat çeken oyuncunun kıyafeti kısa sürede eleştiri topladı.

Gelin kim ne demiş birlikte bakalım...

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
