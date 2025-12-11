GQ Men Of The Year 2025 Ödül Töreninin En Şık İsmini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!
Tersane İstanbul, 10 Aralık gecesi resmen ünlüler geçidine dönüştü. GQ Men of the Year 2025 töreni, Erkan Kolçak Köstendil ve Şükran Ovalı’nın sunuculuğunda; ödüllerini alan ünlü isimler ve kırmızı halıda parlayanlarla gündemin ortasına yerleşti.
Ödüller cephesinde “Yılın Kadını” seçilen Sinem Ünsal beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzülürken yanında sevgilisi Berk Cankat vardı; “Yılın Oyuncusu” Mert Yazıcıoğlu da gecede alkışları toplayan isimlerden biri oldu.
Gecede kırmızı halı şıklıkları da ayrı bir konu oldu tabii… Kimileri uyumlarıyla göz kamaştırırken, kimilerinin riskli tercihleri sosyal medyada dakikalar içinde eleştiri topladı.
Gelin, gecede kim ne giymiş birlikte bakalım, gecenin en şık ismini de sizin oylarınızla seçelim...
Mert Yazıcıoğlu
Müge Boz
Nesrin Cavadzade
Çakal
Serkan Çayoğlu
Şükran Ovalı
Erkan Kolçak Köstendil
Serkay Tütüncü
Zeynep Bastık
Kenan Doğulu
Aras Aydın
Ayçin İnci
Sinem Ünsal
Edis
Mazhar Alanason
Fadik Sevin Atasoy
Söz sizde! Gecenin en şık ismi sizce kim?
