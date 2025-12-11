onedio
GQ Men Of The Year 2025 Ödül Töreninin En Şık İsmini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

GQ Men Of The Year 2025 Ödül Töreninin En Şık İsmini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.12.2025 - 09:55

Tersane İstanbul, 10 Aralık gecesi resmen ünlüler geçidine dönüştü. GQ Men of the Year 2025 töreni, Erkan Kolçak Köstendil ve Şükran Ovalı’nın sunuculuğunda; ödüllerini alan ünlü isimler ve kırmızı halıda parlayanlarla gündemin ortasına yerleşti.

Ödüller cephesinde “Yılın Kadını” seçilen Sinem Ünsal beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzülürken yanında sevgilisi Berk Cankat vardı; “Yılın Oyuncusu” Mert Yazıcıoğlu da gecede alkışları toplayan isimlerden biri oldu. 

Gecede kırmızı halı şıklıkları da ayrı bir konu oldu tabii… Kimileri uyumlarıyla göz kamaştırırken, kimilerinin riskli tercihleri sosyal medyada dakikalar içinde eleştiri topladı.

Gelin, gecede kim ne giymiş birlikte bakalım, gecenin en şık ismini de sizin oylarınızla seçelim...

Mert Yazıcıoğlu

Mert Yazıcıoğlu

Müge Boz

Müge Boz

Nesrin Cavadzade

Nesrin Cavadzade

Çakal

Çakal

Serkan Çayoğlu

Serkan Çayoğlu
Şükran Ovalı

Şükran Ovalı

Erkan Kolçak Köstendil

Erkan Kolçak Köstendil

Serkay Tütüncü

Serkay Tütüncü

Zeynep Bastık

Zeynep Bastık

Kenan Doğulu

Kenan Doğulu
Aras Aydın

Aras Aydın

Ayçin İnci

Ayçin İnci

Sinem Ünsal

Sinem Ünsal

Edis

Edis

Mazhar Alanason

Mazhar Alanason
Fadik Sevin Atasoy

Fadik Sevin Atasoy

Söz sizde! Gecenin en şık ismi sizce kim?

