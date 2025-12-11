Şükran Ovalı'nın Ödül Alan Sinem Ünsal'a Sahnedeki Küçük Jesti "Kadın Kadının Yurdudur" Dedirtti

“Uzak Şehir” dizisinde hayat verdiği Alya karakteriyle bu sezon reytinglerin ve sosyal medyanın gözdesi hâline gelen oyuncu, hem performansıyla hem de popülaritesiyle bu ödüle layık görüldü. Ünsal geceye, sırt dekolteli beyaz bir elbise ve ona zıt kontrast yaratan siyah eldivenlerle katıldı.

Gecenin sunuculuğunu üstlenen Erkan Kolçak Köstendil ve Şükran Ovalı, tören boyunca sahnede enerjileri ve uyumlarıyla dikkat çekti. “Yılın Kadını” ödülünde de Sinem Ünsal’ı sahneye anons eden ve karşılayan isimlerden biri yine Şükran Ovalı oldu.