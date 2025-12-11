onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Şükran Ovalı'nın Ödül Alan Sinem Ünsal'a Sahnedeki Küçük Jesti "Kadın Kadının Yurdudur" Dedirtti

Şükran Ovalı'nın Ödül Alan Sinem Ünsal'a Sahnedeki Küçük Jesti "Kadın Kadının Yurdudur" Dedirtti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.12.2025 - 11:50

GQ Men of the Year 2025 sahnesi bu yıl ödüllerin yanı sıra birçok ama çok anlamlı bir ana sahne oldu desek yeridir. Onca erkek sunucu, konuk, konuşmacı varken, “Yılın Kadını” seçilen Sinem Ünsal sahneye çıkarken elini uzatan ve basamaklarda ona yön gösteren isim Şükran Ovalı oldu. Uzun elbisesiyle dikkatle yürümeye çalışan Sinem Ünsal'a eşlik eden Şükran Ovalı'nın o anları gündeme oturdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sinem Ünsal, GQ Men of the Year 2025 gecesinde “Yılın Kadını” ödülünü aldı ve gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Sinem Ünsal, GQ Men of the Year 2025 gecesinde “Yılın Kadını” ödülünü aldı ve gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Uzak Şehir” dizisinde hayat verdiği Alya karakteriyle bu sezon reytinglerin ve sosyal medyanın gözdesi hâline gelen oyuncu, hem performansıyla hem de popülaritesiyle bu ödüle layık görüldü. Ünsal geceye, sırt dekolteli beyaz bir elbise ve ona zıt kontrast yaratan siyah eldivenlerle katıldı.

Gecenin sunuculuğunu üstlenen Erkan Kolçak Köstendil ve Şükran Ovalı, tören boyunca sahnede enerjileri ve uyumlarıyla dikkat çekti. “Yılın Kadını” ödülünde de Sinem Ünsal’ı sahneye anons eden ve karşılayan isimlerden biri yine Şükran Ovalı oldu.

Şükran Ovalı'nın Sinem Ünsal'ın elini tutarak sahneye eşlik ettiği anlar X'te gündem oldu.

twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın