Şükran Ovalı'nın Ödül Alan Sinem Ünsal'a Sahnedeki Küçük Jesti "Kadın Kadının Yurdudur" Dedirtti
GQ Men of the Year 2025 sahnesi bu yıl ödüllerin yanı sıra birçok ama çok anlamlı bir ana sahne oldu desek yeridir. Onca erkek sunucu, konuk, konuşmacı varken, “Yılın Kadını” seçilen Sinem Ünsal sahneye çıkarken elini uzatan ve basamaklarda ona yön gösteren isim Şükran Ovalı oldu. Uzun elbisesiyle dikkatle yürümeye çalışan Sinem Ünsal'a eşlik eden Şükran Ovalı'nın o anları gündeme oturdu.
Sinem Ünsal, GQ Men of the Year 2025 gecesinde “Yılın Kadını” ödülünü aldı ve gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Şükran Ovalı'nın Sinem Ünsal'ın elini tutarak sahneye eşlik ettiği anlar X'te gündem oldu.
