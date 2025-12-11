Şiddet İddialarına Karışan Aycan Yanaç'ın Olay Gecesinden Görüntüleri Ortaya Çıktı
Nisa Sözen, 6 Aralık’ı 7 Aralık’a bağlayan gece, İstanbul Şişli Harbiye’deki bir eğlence mekânının kadınlar tuvaletinde eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç tarafından darbedildiğini öne sürdü. Sözen, hastaneden darp raporu alıp polise giderek şikâyetçi olduğunu belirtirken Aycan Yanaç iddiaları yalanlamıştı.
Olay gecesinde güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler ortaya çıktı.
Survivor’la tanınıp son dönemde sosyal medyada ve YouTube’da futbol içerikleriyle karşımıza çıkan Aycan Yanaç, bu kez bir şiddet iddiasının odağında.
Olay anına ait görüntülerin ise güvenlik kameralarına yansıdığı haberlere ortaya çıktı.
2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
