Şiddet İddialarına Karışan Aycan Yanaç'ın Olay Gecesinden Görüntüleri Ortaya Çıktı

Survivor yarışmalarıyla tanıdığımız futbolcu Aycan Yanaç, geçtiğimiz günlerde İstanbul Şişli Harbiye’deki bir eğlence mekânında yaşandığı iddia edilen şiddet olayıyla gündeme geldi. Fizyoterapist Nisa Sözen, gece arkadaşlarıyla gittiği mekânda ikiz kardeşi Esma’yı aramak için tuvalete indiğini, bir kabinin kapısını birkaç kez çalıp “Esma” diye seslendiğini, içeriden sinirli bir kadın sesinin geldiğini ve kapı açıldığında karşısında Aycan Yanaç’ı gördüğünü söyledi.

Yanaç'ın başını duvara çarptığını ve vücudunda morluklar ile sıyrıklar oluştuğunu söyleyen isim bunun üzerine mekândan ayrılıp hastaneye giderek darp raporu aldı ve polis merkezine başvurup Aycan Yanaç’tan şikâyetçi oldu.