onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Şiddet İddialarına Karışan Aycan Yanaç'ın Olay Gecesinden Görüntüleri Ortaya Çıktı

Şiddet İddialarına Karışan Aycan Yanaç'ın Olay Gecesinden Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.12.2025 - 13:29

Nisa Sözen, 6 Aralık’ı 7 Aralık’a bağlayan gece, İstanbul Şişli Harbiye’deki bir eğlence mekânının kadınlar tuvaletinde eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç tarafından darbedildiğini öne sürdü. Sözen, hastaneden darp raporu alıp polise giderek şikâyetçi olduğunu belirtirken Aycan Yanaç iddiaları yalanlamıştı.

Olay gecesinde güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor’la tanınıp son dönemde sosyal medyada ve YouTube’da futbol içerikleriyle karşımıza çıkan Aycan Yanaç, bu kez bir şiddet iddiasının odağında.

Survivor’la tanınıp son dönemde sosyal medyada ve YouTube’da futbol içerikleriyle karşımıza çıkan Aycan Yanaç, bu kez bir şiddet iddiasının odağında.

Survivor yarışmalarıyla tanıdığımız futbolcu Aycan Yanaç, geçtiğimiz günlerde İstanbul Şişli Harbiye’deki bir eğlence mekânında yaşandığı iddia edilen şiddet olayıyla gündeme geldi. Fizyoterapist Nisa Sözen, gece arkadaşlarıyla gittiği mekânda ikiz kardeşi Esma’yı aramak için tuvalete indiğini, bir kabinin kapısını birkaç kez çalıp “Esma” diye seslendiğini, içeriden sinirli bir kadın sesinin geldiğini ve kapı açıldığında karşısında Aycan Yanaç’ı gördüğünü söyledi.

Yanaç'ın başını duvara çarptığını ve vücudunda morluklar ile sıyrıklar oluştuğunu söyleyen isim bunun üzerine mekândan ayrılıp hastaneye giderek darp raporu aldı ve polis merkezine başvurup Aycan Yanaç’tan şikâyetçi oldu.

Aycan Yanaç darp iddiasını reddetmişti:

Olay anına ait görüntülerin ise güvenlik kameralarına yansıdığı haberlere ortaya çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın