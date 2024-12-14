Kırk Yıl Düşünseniz Aklınıza Gelmez: Dün Gece Sahnelerin Tozunu Estiren Hadise, Nazlı Sabancı ile Pişti Oldu!
Kırk Yıl Düşünseniz Aklınıza Gelmez: Dün Gece Sahnelerin Tozunu Estiren Hadise, Nazlı Sabancı ile Pişti Oldu!
Hadise geçtiğimiz gece sahne aldığı konserde sevenleriyle buluştu. Her zamanki gibi iddialı bir kombin tercih eden şarkıcı güzelliğiyle izleyenleri mest etti. Kendine has sahne kostümleriyle görmeye alıştığımız isim bu sefer pişti oldu! Nazlı Sabancı'nın bir zamanlar giydiği elbiseyi sahnede giyen Hadise 'Kime Daha Çok Yakışmış?' tartışmasının fitilini ateşledi! Gelin detaylara bakalım!
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Seda Bakan ile başrollerinde oynadığı 'Esas Oğlan' dizisiyle gündeme gelen Hadise şu sıralar hem aşk hem de kariyer denince akıllara gelen isimlerden olmaya devam ediyor.
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Sahne performansı, iddialı kıyafetleri ve listelere giren şarkılarıyla gündeme sık sık gelen Hadise oyunculuğunu izleyicilere göstermesinin ardından sahnelerine de kaldığı yerden devam ediyor.
Geçtiğimiz gece dinleyiciyle buluşan isim yine unutulmaz bir konsere imza attı! Fakat kendisinin performansı dışında elbisesi de yine hazırlarda kaldı.
Akıllara kırk yıl düşünülse gelmez ama Nazlı Sabancı ve Hadise'nin kıyafetleri birebir aynı çıktı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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