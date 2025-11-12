Gürcistan’da Düşen Uçakta Şehit Olan Askerlere Tutulan Yas Sebebiyle Eşref Rüya’nın Yeni Bölümü İptal Edildi
Dün ne yazık ki Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı C-130 askeri kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü öğrenmiştik. 20 şehidimizin olduğu kazanın ardından Eşref Rüya'nın bu akşam yayınlanması beklenen 22. bölümünün yas sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
11 Kasım'da ne yazık ki 20 askerimiz şehit oldu. Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı C-130 askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi üzerine tüm Türkiye yasa boğuldu.
Bu akşam 22. bölümüyle seyiricisiyle buluşması beklenen Eşref Rüya'nın yeni bölümünün iptal edildiği duyuruldu.
