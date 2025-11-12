onedio
Gürcistan'da Düşen Uçakta Şehit Olan Askerlere Tutulan Yas Sebebiyle Eşref Rüya'nın Yeni Bölümü İptal Edildi



Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.11.2025 - 18:59

Dün ne yazık ki Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı C-130 askeri kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü öğrenmiştik. 20 şehidimizin olduğu kazanın ardından Eşref Rüya'nın bu akşam yayınlanması beklenen 22. bölümünün yas sebebiyle iptal edildiği duyuruldu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.


11 Kasım'da ne yazık ki 20 askerimiz şehit oldu. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı C-130 askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi üzerine tüm Türkiye yasa boğuldu.



12 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanması beklenen dizilerin akıbetinin ne olacağı merak ediliyordu. 

İlk iptal haberi Eşref Rüya'dan geldi.

Bu akşam 22. bölümüyle seyiricisiyle buluşması beklenen Eşref Rüya'nın yeni bölümünün iptal edildiği duyuruldu.



Kanal D tarafından yapılan resmi açıklamada, 'Eşref Rüya 22. bölümümüz bu akşam yayınlanmayacaktır. Hayatını kaybeden kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz' ifadeleri kullanıldı.

Salih Sezer

helal olsun 🙏