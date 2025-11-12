Reyting Uzmanı, Ben Leman ile Güller ve Günahlar'ın Birbirinin Reytingini Kesmesini Nedeniyle Açıkladı

Reyting uzmanı, 'Ben Leman ile Güller ve Günahlar'ın seyircisi benzer. Ben Leman reklam verdiğinde Güller ve Günahlar neredeyse 1 puan artıyor buradan bile anlayabiliriz bu durumu. Güller ve Günahlar'ın başlangıcı 2,5p yüksek, muhtemelen female 45+ seyircisi bu hafta başlangıçta Güller ve Günahlar'a geçmiştir. Bunu bir de 23:12-23:28 periyodundan anlarız. Güller ve Günahlar geçen hafta burada yayında değildi. Ben Leman bölüm genelinde 0,1-0,15 düşük giderken bu periyotta 0,87 puan düşük. Güller ve Günahlar'da Berrak'ın uyanmasıyla birlikte belli ki 0,5-0,55'lik bir kitle başlangıçta Güller ve Günahlar'a geçmiş.' dedi.