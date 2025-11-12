onedio
Reyting Uzmanı, Ben Leman ile Güller ve Günahlar'ın Birbirinin Reytingini Kesmesini Nedeniyle Açıkladı

Merve Ersoy
Merve Ersoy
12.11.2025 - 16:50

Cumartesi akşamları yayınlanan Ben Leman ile Güller ve Günahlar dizileri arasındaki rekabet sürüyor. Güller ve Günahlar genellikle zirveyi kaparken, Ben Leman dizisi ikinci ya da üçüncü sırada yer alıyor. Reyting uzmanı iki dizi arasındaki rekabeti ve nedenlerini açıkladı.

Cumartesi akşamları dört dizi birden yayınlanırken, Gönül Dağı yıllardır süren zirvesini kaptırmıştı.

Güller ve Günahlar zirvedeki yerini korurken, Ben Leman onun yakın takipçisi olmuştu. Aynadaki Yabancı ise reytinglerde istenen başarıyı yakalayamadığı için erken final kararı almıştı.

Reyting uzmanı, Güller ve Günahlar'ın başarısının yanı sıra Ben Leman'la olan rekabetini ve reytinglerinin birbirini etkilemesini nedenleriyle açıkladı.

Reyting uzmanı, 'Ben Leman ile Güller ve Günahlar'ın seyircisi benzer. Ben Leman reklam verdiğinde Güller ve Günahlar neredeyse 1 puan artıyor buradan bile anlayabiliriz bu durumu. Güller ve Günahlar'ın başlangıcı 2,5p yüksek, muhtemelen female 45+ seyircisi bu hafta başlangıçta Güller ve Günahlar'a geçmiştir. Bunu bir de 23:12-23:28 periyodundan anlarız. Güller ve Günahlar geçen hafta burada yayında değildi. Ben Leman bölüm genelinde 0,1-0,15 düşük giderken bu periyotta 0,87 puan düşük. Güller ve Günahlar'da Berrak'ın uyanmasıyla birlikte belli ki 0,5-0,55'lik bir kitle başlangıçta Güller ve Günahlar'a geçmiş.' dedi.

