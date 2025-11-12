Reyting Uzmanı, Ben Leman ile Güller ve Günahlar'ın Birbirinin Reytingini Kesmesini Nedeniyle Açıkladı
Cumartesi akşamları dört dizi birden yayınlanırken, Gönül Dağı yıllardır süren zirvesini kaptırmıştı.
Reyting uzmanı, Güller ve Günahlar'ın başarısının yanı sıra Ben Leman'la olan rekabetini ve reytinglerinin birbirini etkilemesini nedenleriyle açıkladı.
