onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Beyin Anevrizması Geçirmişti: Cem Yılmaz'ın Eski Eşi Ahu Yağtu Rahatsızlığının Ardından İlk Kez Görüntülendi!

Beyin Anevrizması Geçirmişti: Cem Yılmaz'ın Eski Eşi Ahu Yağtu Rahatsızlığının Ardından İlk Kez Görüntülendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.11.2025 - 21:55

Geçtiğimiz aylarda bir anda bayılıp yere düştüğü ve beyin anevrizması geçirdiği öğrenilen Ahu Yağtu, rahatsızlığının ardından ilk kez galada görüntülendi.

Sağlık durumu hakkında konuşan Ahu Yağtu, kısa süreli bir hafıza kaybı geçirdiğini de açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü oyuncu, Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, geçtiğimiz aylarda sevenlerini korkutmuştu.

Ünlü oyuncu, Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, geçtiğimiz aylarda sevenlerini korkutmuştu.

Kadın, Paramparça, Kardeşlerim gibi, bugüne dek birçok başarılı projede yer alan Ahu Yağtu'nun bir anda bayılıp yere düştüğü ve beyin anevrizması geçirdiği öğrenilmişti. 

Sağlık durumunu menajeri paylaşmış, kısa süre içerisinde de Ahu Yağtu'dan bir açıklama gelmişti.  Beyin damarlarında biri patlamak üzere olan 4 anevrizmaya rastlandığını söyleyen Ahu Yağtu, baş ağrıları haricinde genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde, rahatsızlığının ardından ilk kez galada görüntülenen Ahu Yağtu, sağlık durumu hakkında konuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın