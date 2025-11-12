Beyin Anevrizması Geçirmişti: Cem Yılmaz'ın Eski Eşi Ahu Yağtu Rahatsızlığının Ardından İlk Kez Görüntülendi!
Geçtiğimiz aylarda bir anda bayılıp yere düştüğü ve beyin anevrizması geçirdiği öğrenilen Ahu Yağtu, rahatsızlığının ardından ilk kez galada görüntülendi.
Sağlık durumu hakkında konuşan Ahu Yağtu, kısa süreli bir hafıza kaybı geçirdiğini de açıkladı.
Ünlü oyuncu, Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, geçtiğimiz aylarda sevenlerini korkutmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde, rahatsızlığının ardından ilk kez galada görüntülenen Ahu Yağtu, sağlık durumu hakkında konuştu.
