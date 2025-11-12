Türkiye Bir Efsanesini Daha Kaybetti: Usta Sanatçı Muazzez Abacı'ya Ünlü İsimlerden Son Veda
12 Kasım'da doğum gününde hayatını kaybeden usta sanatçı Muazzez Abacı'nın ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Ünlü isimlerden Muazzez Abacı'ya son veda mesajları peş peşe geldi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı'yı ne yazık ki geçtiğimiz saatlerde kaybettik.
Ajda Pekkan
Tarkan
Ebru Gündeş
Mahsun Kırmızıgül
Erol Evgin
Ayşegül Aldinç
İzzet Çapa
Sabahat Akkiraz
Mehmet Aslan
Cenk Eren
Nazan Şoray
Sıla
Demet Akalın
Seda Sayan
Esra Erol
