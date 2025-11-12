onedio
Türkiye Bir Efsanesini Daha Kaybetti: Usta Sanatçı Muazzez Abacı'ya Ünlü İsimlerden Son Veda

Türkiye Bir Efsanesini Daha Kaybetti: Usta Sanatçı Muazzez Abacı'ya Ünlü İsimlerden Son Veda

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.11.2025 - 23:24

12 Kasım'da doğum gününde hayatını kaybeden usta sanatçı Muazzez Abacı'nın ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Ünlü isimlerden Muazzez Abacı'ya son veda mesajları peş peşe geldi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı'yı ne yazık ki geçtiğimiz saatlerde kaybettik.

Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı'yı ne yazık ki geçtiğimiz saatlerde kaybettik.

Geçtiğimiz haftalarda ABD'de kalp krizi geçiren ve takılan stentin ardından yapılan kontrollerde böbreklerinde sorun olduğu fark edilen Muazzez Abacı, günlerdir yoğun bakımda tutuluyordu. 

Birkaç saat önce acı haberi menajeri verdi. En son nefes almakta güçlük çektiği belirtilen Muazzez Abacı, bugün, 78 yaşında, doğum gününde hayatını kaybetti. 

Usta sanatçının ölümü hem sosyal medyayı hem de sanat camiasını yasa boğdu. Sizler için ustasına son kez vede eden ünlü isimleri derledik...

Ajda Pekkan

Ajda Pekkan

Tarkan

Tarkan

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş
twitter.com

Mahsun Kırmızıgül

Mahsun Kırmızıgül
twitter.com
Mustafa Sandal

Erol Evgin

Erol Evgin
twitter.com

Ayşegül Aldinç

Ayşegül Aldinç
twitter.com

Kaan Sekban

İzzet Çapa

İzzet Çapa

Sabahat Akkiraz

Sabahat Akkiraz
twitter.com

Mehmet Aslan

Mehmet Aslan
twitter.com

Cenk Eren

Cenk Eren
twitter.com

Nazan Şoray

Nazan Şoray
twitter.com
Sıla

Sıla
twitter.com

Demet Akalın

Demet Akalın

Seda Sayan

Seda Sayan

Esra Erol

Esra Erol

