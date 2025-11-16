onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Babasının Kızı: Rahmetli Volkan Konak'ın Kızı Derin'in Şarkı Söylediği Anlar Tüyleri Diken Diken Etti!

Babasının Kızı: Rahmetli Volkan Konak'ın Kızı Derin'in Şarkı Söylediği Anlar Tüyleri Diken Diken Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.11.2025 - 16:48

Yaklaşık 8 ay önce kaybettiğimiz rahmetli Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, minik kızları Derin'in son halini yeni şarkı performansıyla paylaştı. 

Güzelliğiyle dikkat çeken minik kız, sesiyle de büyüledi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Karadeniz müziğinin efsane ismi, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ı yaklaşık 8 ay önce kaybettik.

Karadeniz müziğinin efsane ismi, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ı yaklaşık 8 ay önce kaybettik.

Yoğun konser temposuyla binlerce insanı eğlendiren, sesiyle kulaklarımızın pasını silen ve milyonlara karadeniz müziğini sevdiren Volkan Konak, 31 Mart günü Kıbrıs'ta verdiği konserde ani bir kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 

Her şey konser sırasında olduğu için hem seyirciyi hem de sosyal medyayı derinden etkilerken Volkan Konak'ın vefatı sanat camiasını yasa boğmuştu. 

Asıl yangın yeri ise elbette ailesiydi.

1992 yılından beri Selma Konak'la evli olan Volkan Konak'ın üç de dünya güzeli çocuğu vardı.

1992 yılından beri Selma Konak'la evli olan Volkan Konak'ın üç de dünya güzeli çocuğu vardı.

İlk evlendikleri sene maddi durumları yüzünden düğün yapamayan çift, düğününü 31 yıl sonra yapmış, o özel anı çocuklarıyla kutlamıştı. 

Şimal, Derin ve Volkan adında üç çocuğu olan Volkan Konak, minik kızı Derin'i yaşarken birçok kez sahneye çıkarmış, kızıyla düet yapmıştı.

Anne Selma Konak, sesi yavaş yavaş oturmaya başlayan Derin'in son halini yeni bir şarkı performansıyla paylaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın