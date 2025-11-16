Babasının Kızı: Rahmetli Volkan Konak'ın Kızı Derin'in Şarkı Söylediği Anlar Tüyleri Diken Diken Etti!
Yaklaşık 8 ay önce kaybettiğimiz rahmetli Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, minik kızları Derin'in son halini yeni şarkı performansıyla paylaştı.
Güzelliğiyle dikkat çeken minik kız, sesiyle de büyüledi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karadeniz müziğinin efsane ismi, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ı yaklaşık 8 ay önce kaybettik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1992 yılından beri Selma Konak'la evli olan Volkan Konak'ın üç de dünya güzeli çocuğu vardı.
Anne Selma Konak, sesi yavaş yavaş oturmaya başlayan Derin'in son halini yeni bir şarkı performansıyla paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın