Hürrem Sultan'dan Esinlenmiş: Miss Universe Yarışmasındaki Türkiye Güzelimiz Ceren Arslan Podyumda!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.11.2025 - 14:47

Kainat Güzellik Yarışması’nda bu yıl Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan, gündemde kalmaya devam diyor. Tayland’da 21 Kasım’da yapılacak final gecesi öncesi yaptığı her paylaşım ayrı bir gündem olurken; 'Ben elimden geleni yapıyorum elime Türk bayrağı çizdim herkes görsün bilsin lütfen bir tane kategoride en azından birinciliği koruyalım' şeklinde destek isteyen Ceren Arslan Hürrem kostümüyle dikkat çekti.

Gelin o anlara birlikte bakalım:

Miss Universe geleneğinin en çok beklenen anlarından biri olan ulusal kostüm şovu için podyuma çıkan Ceren Arslan adeta tarih dizisinden fırlamış bir görüntüyle çıkmayı seçti.

Paylaştığı videoda, Muhteşem Yüzyıl’daki Hürrem Sultan kıyafetlerinden ilham alınarak tasarlandığı öğrenilen, Osmanlı motifleriyle işli bir elbise giyen Ceren Arslan güzelliğiyle beğeni topladı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
