Hürrem Sultan'dan Esinlenmiş: Miss Universe Yarışmasındaki Türkiye Güzelimiz Ceren Arslan Podyumda!
Kainat Güzellik Yarışması’nda bu yıl Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan, gündemde kalmaya devam diyor. Tayland’da 21 Kasım’da yapılacak final gecesi öncesi yaptığı her paylaşım ayrı bir gündem olurken; 'Ben elimden geleni yapıyorum elime Türk bayrağı çizdim herkes görsün bilsin lütfen bir tane kategoride en azından birinciliği koruyalım' şeklinde destek isteyen Ceren Arslan Hürrem kostümüyle dikkat çekti.
Gelin o anlara birlikte bakalım:
Miss Universe geleneğinin en çok beklenen anlarından biri olan ulusal kostüm şovu için podyuma çıkan Ceren Arslan adeta tarih dizisinden fırlamış bir görüntüyle çıkmayı seçti.
