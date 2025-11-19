onedio
Anadan Üryan Karelerini Paylaşarak Sosyal Medyayı Ateşe Veren Kendall Jenner'a Selin Ciğerci'den Tavsiye!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
19.11.2025 - 13:58

Kardashian-Jenner hanesinin model üyesi Kendall Jenner, kumsalda çırılçıplak poz verdiği doğum günü kareleriyle tüm dünyada sosyal medyayı zaten ayağa kaldırmıştı. Fotoğrafların altına bu kez tanıdık bir Türk ismin yorumu düştü: Selin Ciğerci. Gelin detaylara bakalım!

Kardashian-Jenner ailesinin en çok konuşulan üyesi Kendall Jenner, 30. yaşına girerken yine sınırları zorladı.

Kendall Jenner 30. yaşını, ünlülerin gözde kaçış rotalarından Mustique adasında kutladı. Tasarımcı Tommy Hilfiger’ın villasında günlerce süren kutlamalara Kylie, Kim ve Khloé Kardashian gibi tüm aile fertleri katıldı; havuz partileri, havai fişekler, gece partileri derken kutlama zaten başlı başına gösterişliydi. Ancak asıl olay, Kendall’ın Instagram’a yüklediği o karelerle patladı: Kumların üzerine tamamen çıplak uzandığı, karelerle gündeme oturdu.

O pozlardan bahsetmiştik:

Tam bu noktada, Jenner’ın kumsalda sırtı dönük oturduğu çıplak pozunun altına Selin Ciğercinin yorumu düştü ve Türk kullanıcıların gündemi bir anda değişti.

Jenner'ın pozlarını milyonlarla paylaşmasına kayıtsız kalamayan Selin Ciğerci “Kız abonler açsana, boşa gitmesin bari bu fotoğraflar 😂” diyerek tavsiyede bulundu!

