Anadan Üryan Karelerini Paylaşarak Sosyal Medyayı Ateşe Veren Kendall Jenner'a Selin Ciğerci'den Tavsiye!
Kardashian-Jenner hanesinin model üyesi Kendall Jenner, kumsalda çırılçıplak poz verdiği doğum günü kareleriyle tüm dünyada sosyal medyayı zaten ayağa kaldırmıştı. Fotoğrafların altına bu kez tanıdık bir Türk ismin yorumu düştü: Selin Ciğerci. Gelin detaylara bakalım!
Kardashian-Jenner ailesinin en çok konuşulan üyesi Kendall Jenner, 30. yaşına girerken yine sınırları zorladı.
Tam bu noktada, Jenner’ın kumsalda sırtı dönük oturduğu çıplak pozunun altına Selin Ciğercinin yorumu düştü ve Türk kullanıcıların gündemi bir anda değişti.
