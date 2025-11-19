onedio
Kaynana Gelin Gezmeye Çıkmışlar: Ebru Şallı, Oğlu Beren'in Sevgilisini Cümle Alemle Bizzat Tanıştırdı!

Kaynana Gelin Gezmeye Çıkmışlar: Ebru Şallı, Oğlu Beren'in Sevgilisini Cümle Alemle Bizzat Tanıştırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.11.2025 - 23:43

Magazine sık sık gündem olan ünlü model ve sunucu Ebru Şallı, bu sefer enteresan spor videolarına bir yenisini ekleyerek değil, oğlu Beren'in sevgilisiyle çıktığı akşam yemeğiyle gündeme oturdu. 

Ebru Şallı, 20 yaşındaki oğlu Beren'in sevgilisini cümle alemle bizzat kendisi tanıştırdı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yıllardır kusursuz fiziğiyle milyonları kendine hayran bırakan ünlü model ve sunucu Ebru Şallı'yı tanımayan yoktur!

Yıllardır kusursuz fiziğiyle milyonları kendine hayran bırakan ünlü model ve sunucu Ebru Şallı'yı tanımayan yoktur!

Son zamanlarda evin her köşesini pilates yaparken temizlediği videolarla gündeme oturan Ebru Şallı, aynı zamanda şimdilerde 20 yaşında olan oğlu Beren'le de sık sık dikkat çekiyor. 

16 Nisan 2020'de küçük oğlu, 'ponçiği' Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, bunca yıl büyük oğlu Beren'le olan güçlü bağı ve anne oğul ilişkisiyle hayranlık uyandırmıştı. Bugün de gündeme, örnek anne oğul ilişkisini yansıtan detaylardan biriyle oturdu.

Birkaç saat önce 2. Sayfa muhabirleri tarafıdan bir restoran çıkışında görüntülenen Ebru Şallı, şaşırtan bir hamlede bulundu.

Birkaç saat önce 2. Sayfa muhabirleri tarafıdan bir restoran çıkışında görüntülenen Ebru Şallı, şaşırtan bir hamlede bulundu.

Mekandan genç bir kızla ayrılan Ebru Şallı, genç kız kendisini ileride beklerken şans eseri sorulan oğlu Beren hakkında konuşmaya başladı. 

Muhabirlerin, geçtiğimiz günlerde son haliyle gündem olan oğlu Beren'i '20 yaşında artık, bir delikanlı, var mı onun hayatında biri? Onun aşk hayatı da gündeme gelecek mi?' diye sorması üzerine kameralara genç kızı işaret eden Ebru Şallı, müstakbel geliniyle cümle alemi tanıştırdı. 

Kaynana gelinin yemeğe çıkması ise sosyal medyada oldukça samimi bir davranış olarak yorumlandı!

İşte o anlar:

