Behzat Uygur, Tarkan'ın Klasikleşen "Kavuşmaya Az Kaldı" Temalı Derin Konuşmalarını Taklit Etti!

Senelerdir eşsiz sesi, hepsi ayrı ayrı dilimize pelesenk olan efsane şarkıları ve tatlı mı tatlı ailesiyle gündemimizde olan Megastar'ımız, geçtiğimiz günlerde beklenen müjdeyi vermişti, belki denk gelmişsinizdir.

2019'dan beri sahneye çıkmayan, yani dile kolay 6 senedir sahnede izleyicisiyle buluşmayan Tarkan'ın Ocak 2026'da İstanbul'da konser vereceğini duyurmasıyla beraber ortalık ayağa kalktı!

Ve tabii ki beklenen oldu; sabah 11'de başlayan bilet satışı nedeniyle Biletix çöktü, 100 bin kişiye kadar kişinin beklendiği dijital kuyruklar oluştu ve 17-20 ve 23 Ocak'ta gerçekleşecek üç konser için satılan tüm biletler saatler içinde tükendi. Tarkan'ın 'Merhaba' notuyla paylaştığı, klasik videosu ise sosyal medyada yine goygoyculara malzeme vermişti.