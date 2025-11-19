onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Behzat Uygur, Tarkan'ın Klasikleşen "Kavuşmaya Az Kaldı" Temalı Derin Konuşmalarını Taklit Etti!

Behzat Uygur, Tarkan'ın Klasikleşen "Kavuşmaya Az Kaldı" Temalı Derin Konuşmalarını Taklit Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.11.2025 - 23:13

Ünlü oyuncu ve sunucu Behzat Uygur, Megastar Tarkan'ın klasikleşen konser öncesi 'derin' duyuru konuşmalarının taklidini yaptığı bir video paylaştı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıllar önce gözlerini kısıp, sesini derinleştirerek sevenlerine seslendiği videosuyla gündemin göbeğine oturan Tarkan'ın "derin" duyuruları bir klasik haline geldi.

Yıllar önce gözlerini kısıp, sesini derinleştirerek sevenlerine seslendiği videosuyla gündemin göbeğine oturan Tarkan'ın "derin" duyuruları bir klasik haline geldi.

Senelerdir eşsiz sesi, hepsi ayrı ayrı dilimize pelesenk olan efsane şarkıları ve tatlı mı tatlı ailesiyle gündemimizde olan Megastar'ımız, geçtiğimiz günlerde beklenen müjdeyi vermişti, belki denk gelmişsinizdir. 

2019'dan beri sahneye çıkmayan, yani dile kolay 6 senedir sahnede izleyicisiyle buluşmayan Tarkan'ın Ocak 2026'da İstanbul'da konser vereceğini duyurmasıyla beraber ortalık ayağa kalktı!

Ve tabii ki beklenen oldu; sabah 11'de başlayan bilet satışı nedeniyle Biletix çöktü, 100 bin kişiye kadar kişinin beklendiği dijital kuyruklar oluştu ve 17-20 ve 23 Ocak'ta gerçekleşecek üç konser için satılan tüm biletler saatler içinde tükendi. Tarkan'ın 'Merhaba' notuyla paylaştığı, klasik videosu ise sosyal medyada yine goygoyculara malzeme vermişti.

Bunlardan biri de İrem Derici olmuştu. İrem Derici'nin Tarkan'ın "Merhaba" videosuna yorumundan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tarkan'ın videosuna bir yorum da ünlü sunucu ve oyuncu Behzat Uygur'dan geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
3
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Tehuti555

maşallah yine acayip komiksin de o alt dişleri bir elden geçirtsen ya da insanların gözüne sokmasan mı?