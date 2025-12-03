Deniz Yıldızı'yla Başlayan Aşklarını Mutlu Bir Yuvaya Dönüştüren Begüm Topçu ve Cantuğ Turay Gıpta Ettirdi!
Yıllar önce Deniz Yıldızı dizisinde Banu ve Melih olarak izlediğimiz, aşklarını kamera arkasına da taşıyan Begüm Topçu ve Cantuğ Turay uzun süredir devam eden birliktelikleriyle beğeni topluyor. Dizinin setinde tanışan Begüm Topçu ve Cantuğ Turay’ın dizi aşkı kısa sürede gerçeğe dönüşmüş, 2014’te nikâh masasına oturan çift, kızlarıyla mutluluklarını taçlandırmıştı.
Bugün hâlâ Ankara’da tiyatro yaparak ve zaman zaman aynı projelerde yer alarak hem aşklarını hem iş ortaklıklarını sürdüren ikilinin aile pozları beğeni topladı!
Televizyon tarihinin en uzun soluklu günlük dizilerinden Deniz Yıldızı, sadece ekran başındaki izleyicilere değil, set arkasında da kocaman bir aşk hikâyesine dönüştü!
Uzun süren ilişkilerini resmiyete dökmek isteyen çift, dizi devam ederken 2014 yılında evlendi ve “set aşkı”nı nikâhla taçlandırdı.
Ailelerine gıptayla baktıran çiftin doğum gününden pozları büyük beğeni topladı.
