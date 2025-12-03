onedio
Deniz Yıldızı'yla Başlayan Aşklarını Mutlu Bir Yuvaya Dönüştüren Begüm Topçu ve Cantuğ Turay Gıpta Ettirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.12.2025 - 11:54

Yıllar önce Deniz Yıldızı dizisinde Banu ve Melih olarak izlediğimiz, aşklarını kamera arkasına da taşıyan Begüm Topçu ve Cantuğ Turay uzun süredir devam eden birliktelikleriyle beğeni topluyor. Dizinin setinde tanışan Begüm Topçu ve Cantuğ Turay’ın dizi aşkı kısa sürede gerçeğe dönüşmüş, 2014’te nikâh masasına oturan çift, kızlarıyla mutluluklarını taçlandırmıştı. 

Bugün hâlâ Ankara’da tiyatro yaparak ve zaman zaman aynı projelerde yer alarak hem aşklarını hem iş ortaklıklarını sürdüren ikilinin aile pozları beğeni topladı!

Televizyon tarihinin en uzun soluklu günlük dizilerinden Deniz Yıldızı, sadece ekran başındaki izleyicilere değil, set arkasında da kocaman bir aşk hikâyesine dönüştü!

Televizyon tarihinin en uzun soluklu günlük dizilerinden Deniz Yıldızı, sadece ekran başındaki izleyicilere değil, set arkasında da kocaman bir aşk hikâyesi yazdı. Dizide Banu ve Melih karakterlerine hayat veren Begüm Topçu ve Cantuğ Turay, o yıllarda milyonların severek izlediği çift olmuştu.

Begüm Topçu, 2008’de rol almaya başladığı Deniz Yıldızı setinde rol arkadaşı Cantuğ Turay’la tanışmış ve ikili bir süre sonra dizi setindeki uyumlarını özel hayatlarına da taşıyarak birlikteliklerini duyurmuştu.

Uzun süren ilişkilerini resmiyete dökmek isteyen çift, dizi devam ederken 2014 yılında evlendi ve “set aşkı”nı nikâhla taçlandırdı.

2014’te nikâh masasına oturan çift, 2017’de Meral Masal adını verdikleri kızlarıyla mutluluklarını taçlandırdı. 2022’de ikinci kızları Duru'yu kucağına alan çift, sosyal medyada paylaştıkları “Biz bugün dört kişi olduk, ailemize hoş geldin kızım” notuyla hem müjdeyi vermiş hem de artık dört kişilik bir çekirdek aile olduklarını duyurmuştu.

Deniz Yıldızı'nın Banu ve Melih'i kızları Masal'ın yeni yaşını ailece kutladı.

Ailelerine gıptayla baktıran çiftin doğum gününden pozları büyük beğeni topladı.

'Masal’ım…Güzel yavrum, yeni dünyaya açılan kapım, kalbimden taşanım, keşiflerim, ilklerim, mutluluklarım, iyikilerimsin…gözlerini dünyaya açtığın ilk güne şükürler olsun seni çok seviyorum güzel çocuğum🦋' notuyla kızının yeni yaşını kutlayan Begüm Topçu ve ailesi kendilerine gıptayla baktırdı.

