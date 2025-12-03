Deniz Yıldızı'yla Başlayan Aşklarını Mutlu Bir Yuvaya Dönüştüren Begüm Topçu ve Cantuğ Turay Gıpta Ettirdi!

Yıllar önce Deniz Yıldızı dizisinde Banu ve Melih olarak izlediğimiz, aşklarını kamera arkasına da taşıyan Begüm Topçu ve Cantuğ Turay uzun süredir devam eden birliktelikleriyle beğeni topluyor. Dizinin setinde tanışan Begüm Topçu ve Cantuğ Turay’ın dizi aşkı kısa sürede gerçeğe dönüşmüş, 2014’te nikâh masasına oturan çift, kızlarıyla mutluluklarını taçlandırmıştı.

Bugün hâlâ Ankara’da tiyatro yaparak ve zaman zaman aynı projelerde yer alarak hem aşklarını hem iş ortaklıklarını sürdüren ikilinin aile pozları beğeni topladı!