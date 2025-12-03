onedio
Sakıp Sabancı'nın Torunu Melisa Tapan’ın “En Büyük Şansım” İtirafı Goygoy Çıkardı!

Ecem Dalgıçoğlu
03.12.2025 - 13:32

Bir dönem adı yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile yan yana anılan Melisa Sabancı Tapan, magazin gündemindeki yerini koruyordu. Hem köklü aile mirası hem de özel hayatıyla dikkat çeken, Sabancı ailesinin üçüncü kuşak temsilcilerinden olan Tapan, dedesi için kurduğu sözlerle gündeme geldi.

Bir dönem ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündemine gelen Melisa Sabancı Tapan, aslında ailesiyle tanınan isimlerden biri.

Sabancı ailesinin üçüncü kuşak temsilcilerinden olan Tapan, hem iş dünyasında hem de özel hayatıyla öne çıkıyor. 

Melisa Sabancı Tapan’ın ismi, son dönemde en çok Kerem Bürsin ile anıldı. İkili, yaklaşık 1–1,5 yıl süren bir ilişki yaşamış ve bu ilişkiyi uzun süre gözlerden uzak tutmayı tercih etmişti. Ayrılığının ardından “İlişkimiz yorgunluktan bitti.” sözleriyle gündeme gelen Melisa Sabancı Tapan, kısa bir süre sonra Kerem Bürsin'in yeni ilişkisiyle de tekrardan anılmıştı.

Bu sefer özel hayatıyla değil, dedesi Sakıp Sabancı'nın eski bir videosunu paylaşmasıyla adından bahsettiren Melisa Sabancı Tapan altına düştüğü notla da dikkat çekti.

Melisa Sabancı Tapan, Türkiye’nin en tanınmış iş insanı ailelerinden Sabancı ailesinin üçüncü kuşak temsilcilerinden biri. Annesi, Sakıp Sabancı’nın kızı iş insanı Sevil Sabancı, babası ise iş insanı Bedri Eran Tapan.

'Canım dedem, enerjin öyle yüksekti ki.. Sanki hala yanımızdasın 🤍 Senin değerlerinle yetişmek, farkındalığından ilham almak benim en büyük şansımdı 🪄' şeklinde 'en büyük şansının dedesiyle yetişmek' olduğunu söyleyen isim X'te goyogo severlere malzeme çıkardı.

