Sakıp Sabancı'nın Torunu Melisa Tapan’ın “En Büyük Şansım” İtirafı Goygoy Çıkardı!
Bir dönem adı yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile yan yana anılan Melisa Sabancı Tapan, magazin gündemindeki yerini koruyordu. Hem köklü aile mirası hem de özel hayatıyla dikkat çeken, Sabancı ailesinin üçüncü kuşak temsilcilerinden olan Tapan, dedesi için kurduğu sözlerle gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönem ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündemine gelen Melisa Sabancı Tapan, aslında ailesiyle tanınan isimlerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu sefer özel hayatıyla değil, dedesi Sakıp Sabancı'nın eski bir videosunu paylaşmasıyla adından bahsettiren Melisa Sabancı Tapan altına düştüğü notla da dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın