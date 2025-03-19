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İstanbul Valiliği, Tüm Şehirde Eylem Yasağı Getirme Kararı Aldı

İstanbul Valiliği, Tüm Şehirde Eylem Yasağı Getirme Kararı Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.03.2025 - 08:39

Hakkında 105 kişi ile beraber gözaltı kararı verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık kontrolünün ardından Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne getirilecek.. Evi kolluk kuvvetleri tarafından abluka altına alınan İmamoğlu, ''Milletimi çok seviyorum. Unutulmasın ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yılmayacağımı dik duracağımı mücadeleye devam edeceğimi bütün milletimizin de bilmesini istiyorum'' dedi.

Öte yandan Valilik'ten de açıklamalar geliyor. Taksim Metrosu ve Vatan Caddesi'ni kapatan Valilik, yeni bir karar daha aldı.

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Valilik gözaltı kararları sonrası açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Valilik gözaltı kararları sonrası açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Taksim Metrosu ve Vatan Caddesi'nin kapatıldığını söyleyen Valilik yeni kararlar almaya devam ediyor. İstanbul Valiliği, İstanbul genelinde eylem yasağı getirdi.

Valilik eylem yasağını duyurdu

Valilik eylem yasağını duyurdu

İstanbul Valiliği aldığı karar neticesinde 23 Mart'a kadar eylem yasağı getirdiğini duyurdu. Valilik açıklamasında 'İl genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 – 23 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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