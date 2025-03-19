İstanbul Valiliği, Tüm Şehirde Eylem Yasağı Getirme Kararı Aldı
İstanbul Valiliği, Tüm Şehirde Eylem Yasağı Getirme Kararı Aldı
Hakkında 105 kişi ile beraber gözaltı kararı verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık kontrolünün ardından Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne getirilecek.. Evi kolluk kuvvetleri tarafından abluka altına alınan İmamoğlu, ''Milletimi çok seviyorum. Unutulmasın ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yılmayacağımı dik duracağımı mücadeleye devam edeceğimi bütün milletimizin de bilmesini istiyorum'' dedi.
Öte yandan Valilik'ten de açıklamalar geliyor. Taksim Metrosu ve Vatan Caddesi'ni kapatan Valilik, yeni bir karar daha aldı.
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Valilik gözaltı kararları sonrası açıklamalar yapmaya devam ediyor.
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Valilik eylem yasağını duyurdu
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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