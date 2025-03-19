Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındığı Sırada Evinin Önünde Yaşananlar Havadan Görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz saatlerde gözaltına alındı. Sabah saatlerinde evine gelen ekiple birlikte ifade vermeye giden İmamoğlu, bunu 'Milletin iradesine darbe vuruluyor' notuyla paylaştığı video ile duyurmuştu. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı sırada yaşananlar havadan görüntülendi.
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İşte o anlar;
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere 23 Mart'ta gerçekleştireceği ön seçim öncesinde Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığını resmi olarak açıklamıştı.
Diploma meselesi henüz yeterince konuluşmamışken Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde gözaltına alındı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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