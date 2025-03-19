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Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındığı Sırada Evinin Önünde Yaşananlar Havadan Görüntülendi

Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındığı Sırada Evinin Önünde Yaşananlar Havadan Görüntülendi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.03.2025 - 13:33

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz saatlerde gözaltına alındı. Sabah saatlerinde evine gelen ekiple birlikte ifade vermeye giden İmamoğlu, bunu 'Milletin iradesine darbe vuruluyor' notuyla paylaştığı video ile duyurmuştu. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı sırada yaşananlar havadan görüntülendi.

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İşte o anlar;

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere 23 Mart'ta gerçekleştireceği ön seçim öncesinde Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığını resmi olarak açıklamıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere 23 Mart'ta gerçekleştireceği ön seçim öncesinde Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığını resmi olarak açıklamıştı.

Bunun ardından ise olaylar durulmak bilmedi. İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne geçişinin usulsüz olduğunu öne sürülmüş, ardından soruşturma başlatılmıştı. Türkiye'nin köklü üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiğini açıkladı. 

Diploma iptali konusu henüz gündemden düşmemişken, bugünün erken saatlerinde Ekrem İmamoğlu ve onunla birlikte 99 kişi gözaltına alındı.

Diploma meselesi henüz yeterince konuluşmamışken Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Diploma meselesi henüz yeterince konuluşmamışken Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

İmamoğlu ile birlikte 99 kişinin daha gözaltına alındığı, pek çok CHP'li belediye başkanı hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Gözaltına alınma sebeplerinin ise 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' gibi suçlamalar olduğu öğrenildi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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