Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındığı Sırada Evinin Önünde Yaşananlar Havadan Görüntülendi

İmamoğlu ile birlikte 99 kişinin daha gözaltına alındığı, pek çok CHP'li belediye başkanı hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Gözaltına alınma sebeplerinin ise 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' gibi suçlamalar olduğu öğrenildi.